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7 января • обновлено в 21:11
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"Киев-Баскет" добыл тяжелую победу над лидером в Кубке Европы ФИБА

"Киев-Баскет" добыл тяжелую победу над лидером в Кубке Европы ФИБА
Матч прошел в драматичной борьбе
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Столичный "Киев-Баскет" добыл непростую победу в третьем туре второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.над лидером группы К - десятикратным чемпионом Латвии БК "Вентспилс".

Выездная встреча первого еврокубкового поединка года завершилась со счетом 78:81 в пользу наших баскетболистов.

Матч начался для киевлян непросто. После равной первой четверти, во втором случился настоящий провал. Подопечные Айнарса Багатскиса очень слабо двигали мяч в нападении, держа все на индивидуальном мастерстве.

Классен хорошо создавал моменты за счет индивидуальных проходов, но центровые, которые получали от него выгодные передачи, свои мячи не забивали.

Во второй половине игра перевернулась. Два трехочковых от Вячеслава Петрова в третьей четверти помогли украинскому клубу организовать рывок 10:2, который стал ключевым.

Латвийцы уже не смогли собраться, стали допускать потери, проиграв и четвертую десятиминутку и весь матч.

Второй этап. 3-й тур. Группа К

"Вентcпилс" (Латвия) — "Киев-Баскет" (Украина) — 78:81 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21)

Вентcпилс: Витолс (13 + 4 передачи), Уошпан (10 + 4 передачи), Лютер (3 + 8 подборов), Гулбис (3 + 6 подборов), Чаварс (12 + 10 подборов + 5 блок-шотов) — старт; Шортс (6), Кауфманис (8), Яунземс (2), Закис (14 + 5 подборов), Я. Берзиньш (7)

Киев-Баскет: Классен (10 + 6 подборов + 5 передач), Крутоус (7), К. Хилл (18 + 10 подборов), Павлов (8 + 2 блок-шота), Коренюк (8) — старт; Близнюк (13), Заец, Кондраков, Пустозвонов (1), Петров (16 + 7 подборов + 3 блок-шота)

"Киев-Баскет" добыл тяжелую победу над лидером в Кубке Европы ФИБА

Новости
"Киев-Баскет" отыграл -16 и вышел в финал четырех Кубка Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, во 2-м туре на паркете киевского ДС "Венето" вице-чемпионы Украины драматично обыграли венгерский "Керменд" - 80:78.

В 1-м туре в нидерландском Зволле украинцы обыграли местный "Ландстеде Хаммерс" - 77:68.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Место
Латвия Вентспилс
Тег
Киев-Баскет
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