"Киев-Баскет" проиграл ключевой матч в Кубке Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" потерпел поражение от белорусского "Цмоки-Минск" в важнейшем матче группового турнира Кубка Европы ФИБА.

Команда Айнарса Багатскиса на паркете киевского Дворца спорта со счетом 74:99 уступила прямому конкуренту в борьбе за победу в группе F.

Гости с первых минут захватили инициативу и не отпускали ее до финальной сирены. Минские баскетболисты полностью доминировали под кольцами, легко набирая очки "в краске". Они легко забирали подборы и без серьезного сопротивления продавливали наших центровых. Было видно, что индивидуальное мастерство белорусов значительно выше, чем у украинских игроков.

После первых трех четвертей счет был уже 51:76. В заключительной десятиминутке на паркете был уже второй состав "Цмоки", но даже это не позволило киевским баскетболистам хоть немного сократить отставание.

Регулярный чемпионат. 3-й тур. Группа F

"Киев-Баскет" (Украина) — "Цмоки-Минск" (Беларусь) — 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)

5 октября 2019 года. Киев. Дворец спорта

Киев-Баскет: Шеферд (19 + 6 передач), Близнюк (12 + 3 перехвата), К. Хилл (12), Павлов (9 + 6 подборов), Петров (4 + 7 подборов) — старт; Сандул, Заец, Кондраков (6), Крутоус (2), Пустозвонов (6), Эдвин (4)

Цмоки-Минск: Миркович (11 + 6 подборов), Барнетт (19 + 6 подборов + 5 передач), В. Лютыч (6), Веремеенко (2 + 10 подборов + 5 передач – 4 потери), Салаш (16 + 5 подборов) — старт; М. Лютыч, Р. Лоури (12 + 5 передач), Беленков (5), Стабровский (3), Рогоженко, Гаврилович (25)

Киев-Баскет - Цмоки-Минск ФИБА

Киев-Баскет - Цмоки-Минск ФИБА

Киев-Баскет - Цмоки-Минск ФИБА

Киев-Баскет - Цмоки-Минск ФИБА

Киев-Баскет - Цмоки-Минск ФИБА

Киев-Баскет - Цмоки-Минск ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом туре Кубка Европы ФИБА "Киев-Баскет" обыграл соотечественников из одноименного клуба из Днепра (95:88), а во втором, киевские баскетболисты на выезде одолели "Левски" (83:76),

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