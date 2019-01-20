"Киев-Баскет" в драматичной концовке победил лидера в Суперлиге Пари-Матч

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в воскресенье, 20 января, состоялся очередной матч регулярного сезона чемпионата Украины. "Киев-Баскет" в напряженной концовке обыграл "Химик" - 79:72.

В течение всего поединка на паркете шла равная борьба. То одна, то вторая команда выходила вперед, но больше чем в 6 очков до четвертой четверти разрыва не было.

Заключительная десятиминутка оказалась фатальной для лидирующих южненцев. У гостей оказалось гораздо больше сил, и на старте четвертой четверти совершив рывок 14:2, столичные баскетболисты оформили заслуженную победу.

Химик – Киев-Баскет 72:79 (22:21, 19:20, 13:13, 18:25)

Химик: Рябчук (14 + 5 подборов), Эдвин (14 + 10 подборов + 7 передач + 2 блок-шота), Войналович, Джонс (14 + 11 подборов), Павлов (12) – старт; Марченко (8), Антипов (6), Сидоров (4 + 4 передачи).

Киев-Баскет: Латкович (11 + 6 подборов + 6 передач), Луценко (5), Крутоус (17 + 5 подборов), Сандул (13), Нванкво (10 + 9 подборов) – старт; Крик (14), Петров (5 + 10 подборов), Носков (4), Горобченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 января в невероятном поединке Суперлиги Пари-Матч "Химик" сумел обыграть "Черкаськи Мавпы". Матч в ФСК "Олимп" завершился со счетом 92:89.

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