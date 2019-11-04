"Киев-Баскет" – "Цмоки": анонс суперматча Кубка Европы ФИБА, купить билеты

Столичный "Киев-Баскет" во вторник, 5 ноября, проведет важнейший матч группового турнира Кубка Европы ФИБА.

Команда Айнарса Багатскиса на паркете киевского "Дворца спорта" сразится с прямым конкурентом в борьбе за победу в группе F белорусским "Цмоки".

Обе команды подошли к очному противостоянию со 100%-показателем. Коллективы из Киева и Минска поочередно обыграли других участников квартета – "Днепр" и болгарский "Левски".

Накануне игры украинцы объявили о подписании центрового Владислава Коренюка, который нынешний сезона начал в составе представителя второго дивизиона чемпионата Франции "Сан-Квентина". Уже в игре с "Цмоки" бигмэн ростом 210 см сможет дебютировать за киевлян.

"Киев-Баскет"

К слову, именно белорусский клуб главный тренер "Киев-Баскета" Айнарс Багатскис назвал фаворитом группы F. "Я говорил перед первым туром и не изменил своего мнения и сейчас: в нашей группе фаворитом я считаю Минск, исходя из того, где они играют (Лига VTB). Они укомплектованы по всем позициям. Все остальные команды плюс-минус одного уровня. По таланту, по набору игроков, по стилю, возможно, мы выглядим более разнопланово", – сказал латышский специалист.

Таким образом, битва в столице Украины обещает стать невероятно интересной и интригующей, а ее победитель получит хорошие шансы на выход во второй раунд с первого места.

19:00. Киев, Дворец спорт. "Киев-Баскет" – "Цмоки", трансляция – ObozTV, YouTube Международной федерации баскетбола

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" одержал уверенную победу над "Запорожьем" в Суперлиге Пари-Матч накануне игры с "Цмоки".

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