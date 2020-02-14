"Киев-Баскет" разгромил лидера: результаты Суперлиги Пари-Матч 14 февраля

В пятницу состоялись два матча регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч по баскетболу, в которых "Киев-Баскет" разгромил "Прометей", а "Черкаськи Мавпы" минимально уступили "Запорожью".

Вице-чемпионы прошлого сезона - игроки "Киев-Баскета" - достаточно быстро справились с одним из конкурентов на медали нынешнего сезона.

"Киев-Баскет" - "Прометей" ФБУ

Поединок столичного клуба и "Прометея" обещал интригу, которая подогревалась латвийским противостоянием двух главных тренеров команд - Айнарс Багатскис против Карлиса Муйжниекса.

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Однако гости не составили конкуренции киевлянам, проиграв все четверти, за исключением последней: исход встречи был очевиден задолго до ее окончания. Победа "Киев-Баскета" - 82:63.

"Киев-Баскет" - "Прометей" 82:63 (21:19, 22:14, 26:14, 13:16)

"Киев-Баскет": Шепард (13), Близнюк (10 + 6 подборов + 5 передач), Пустозвонов (7), Павлов (6 + 6 подборов), Коренюк (8 + 8 подборов + 3 блок-шота) - старт; Классен (14 + 6 передач), Хилл (12), Крутоус (7), Петров (5 + 6 подборов + 3 перехвата), Заец.

"Прометей": Лукашов (9 + 4 передачи), Эдвин (4 + 7 подборов), Мальчевский (3), Конате (7 + 5 подборов), Майерс (10) - старт; Крик (10), Миллер (8 + 8 подборов + 2 блок-шота), Сидоров (8), Отверченко (4), Кривцов, Месяц.

В Черкассах все оказалось гораздо более закрученно. Здесь также встречались соседи по турнирной таблице - "Мавпы" до отчетного матча занимали 6-е место, а запорожцы - 7-е.

Начало встречи, казалось бы, не предвещало никакой интриги: гости с первых секунд ушли в отрыв, и первая четверть прошла под знаком полного доминирования подопечных Валерия Плеханова. Преимущество "Запорожья" достигало 16 очков, и все же "Мавпы" нашли в себе силы исправить положение дел.

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К последней четверти команды подошли практически на равных, и зрители стали свидетелями увлекательной погони. Хаджифейзович за 14 секунд до конца матча забросил феноменальный трехочковый, сократив отставание всего до 1 балла. После этого последовала череда штрафных бросков в исполнении обеих команд. Победа все же досталась "Запорожью" - 92:89, которое, к слову, обыграло команду из Черкасс в третий раз в сезоне.

"Черкаськи Мавпы" - "Запорожье"

"Черкаськи Мавпы" - "Запорожье" 89:92 (20:27, 25:23, 19:17, 25:25)

"Черкаськи Мавпы": Эйрингтон (9 + 8 передач + 3 перехвата), Попов (2 + 5 передач), Беликов (8), Райт (12 + 12 подборов + 5 передач), Скапинцев (5) - старт; Хаджифейзович (24 + 5 подборов), Конев (10 + 3 блок-шота), Кобец (10), Ткаченко (9 + 3 блок-шота), Сергеев.

"Запорожье": Сталлворт (13 + 6 передач), Рэндольф (27 + 7 подборов + 6 передач), Мироненко (6), Шевченко (8), Прессли (19 + 7 подборов) - старт; Липовцев (9 + 2 блок-шота), Кожемякин (6), Сандул (4), Титов, Немцу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Химик" в драматичном матче Суперлиги обыграл "Николаев".

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