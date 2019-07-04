"Киев-Баскет" получил соперника в Лиге чемпионов

Мыжнародна федерация баскетбола (ФИБА) провела жеребьевку нового сезона Лиги чемпионов.

От Украины в соревнованиях будет стартовать вице-чемпион "Киев-Баскет". Киевляне начнут выступления с первого раунда квалификации. Первым соперником столичного коллектива будет "Капфенберг" из Австрии – семикратный и действующий чемпион страны.

Матчи первого этапа квалификации состоятся 17 и 20 сентября. Первый – в Австрии.

"Киев-Баскет" в игре с "Запорожьем" ФБУ

На втором этапе квалификации победитель пары "Капфенберг" – "Киев-Баскет" встретится с испанским "Бургосом". Матчи состоятся 26 и 29 сентября. Первый матч – на площадке победителя пары с участием украинской команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, новичок Суперлиги Пари-Матч "Прометей" подал заявку на участие в новом сезоне еврокубков.

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