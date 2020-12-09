"Киев-Баскет" победил "Черкасских Мавп" в Суперлиге Париматч

В среду, 9 декабря, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

После победы над Тернополем в Кубке Украины лидер сезона "Киев-Баскет" принимал аутсайдера "Черкасских Мавп" во втором матче за три дня. При этом столичный коллектив остался не только без главного тренера Айнарс Багатскиса, который болеет "ковидом", но и без трех ключевых игроков - Богдана Близнюка, Павла Крутоуса и Владислава Коренюка, которые снова сдали положительные тесты на коронавирус.

Несмотря на потери, киевляне уверенно начали матч, получив преимущество на старте игры, но Мавпы, которые приехали в столицу в максимально боевом составе, ответили не менее мощно. Проиграв первую четверть "4", гости уверенно забрали вторую десятиминутку.

Черкассы давили на соперника через трехсекундную, набрав 36 из 45 командных очков именно из краски. Командная работа киевлян развалилась, а трио Конева, Райта, Скапинцева продолжило нагружать защиту соперника под кольцом. Как итог, на большой перерыв при двузначной преимущества отправились уже Черкасс - 45:35.

В дебюте второй половины матча "Киев-Баскет" ответил своим рывком 17:7. Точные дальние от Мишулы и Ковалева позволили хозяевам ликвидировать отставание, но удержаться на равном счете до конца третьей четверти команде Артема Слипенчука не удалось. Теперь уже "Мавпы" нашли свои дальние атаки - отличились Попов и Конев - и пошли на заключительную перерыв за "5".

Как оказалось, последнее слово в этом матче было за хозяевами. Киевляне нашли силы для агрессивного защиты в четвертой четверти. Качественная работа и энергия на своей половине площадке трансформировались для команды Слипенчука в уверенность на половине соперника. Очень вовремя о своем дальний бросок вспомнил Мишула, который все свои 19 очков набрал во второй половине, в частности в четвертой четверти, а индивидуальная работа Янга только закрепила преимущество Киев-Баскета.

Последняя четверть проходила под диктовку хозяев, которые, несмотря на потерю трех ведущих игроков, выиграли ее 27:10 и сумели переломить ход игры, одержав десятую победу подряд - 88:76.

Лучшим игроком матча стал Александр Мишула, чье соло в атаке после большого перерыва стало ключевым в игре

"Киев-Баскет" следующий свой матч сыграет в пятницу, 11 декабря, против Николаева, а "Мавпы" в этот же день на выезде противостоять Тернополю.

"Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" 88:76 (19:15, 16:30, 26:21, 27:10)

"Киев-Баскет": Янг (17 + 5 подборов + 5 передач), Мишула (19), Ковалев (13), Джейкобсон (16 + 7 подборов), Сахнюк (4) — старт; Мэйси (7 + 4 подбора + 5 передач), Сидорук (4), Павлов (8).

"Мавпы": Кэмерон Джонс (7 + 6 подборов + 7 передач), Попов (6), Конев (18), Хаджифейзович (4), Скапинцев (15 + 8 подборов) — старт; Ткаченко (10 + 5 подборов), Бондаренко (2), Райт (14 + 6 подборов + 4 передачи), Отверченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины (ФБУ) приостановит розыгрыш всех чемпионатов страны на период с 23 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.