"Киев-Баскет" победил "Черкасских Мавп" в Суперлиге Париматч

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
1,4 т.
Киев-Баскет - Черкаськи Мавпы

В среду, 9 декабря, в чемпионате Украины по баскетболу состоялся единственный поединок в Суперлиге Париматч.

После победы над Тернополем в Кубке Украины лидер сезона "Киев-Баскет" принимал аутсайдера "Черкасских Мавп" во втором матче за три дня. При этом столичный коллектив остался не только без главного тренера Айнарс Багатскиса, который болеет "ковидом", но и без трех ключевых игроков - Богдана Близнюка, Павла Крутоуса и Владислава Коренюка, которые снова сдали положительные тесты на коронавирус.

Несмотря на потери, киевляне уверенно начали матч, получив преимущество на старте игры, но Мавпы, которые приехали в столицу в максимально боевом составе, ответили не менее мощно. Проиграв первую четверть "4", гости уверенно забрали вторую десятиминутку.

"Киев-Баскет" победил "Черкасских Мавп" в Суперлиге Париматч

Черкассы давили на соперника через трехсекундную, набрав 36 из 45 командных очков именно из краски. Командная работа киевлян развалилась, а трио Конева, Райта, Скапинцева продолжило нагружать защиту соперника под кольцом. Как итог, на большой перерыв при двузначной преимущества отправились уже Черкасс - 45:35.

В дебюте второй половины матча "Киев-Баскет" ответил своим рывком 17:7. Точные дальние от Мишулы и Ковалева позволили хозяевам ликвидировать отставание, но удержаться на равном счете до конца третьей четверти команде Артема Слипенчука не удалось. Теперь уже "Мавпы" нашли свои дальние атаки - отличились Попов и Конев - и пошли на заключительную перерыв за "5".

Как оказалось, последнее слово в этом матче было за хозяевами. Киевляне нашли силы для агрессивного защиты в четвертой четверти. Качественная работа и энергия на своей половине площадке трансформировались для команды Слипенчука в уверенность на половине соперника. Очень вовремя о своем дальний бросок вспомнил Мишула, который все свои 19 очков набрал во второй половине, в частности в четвертой четверти, а индивидуальная работа Янга только закрепила преимущество Киев-Баскета.

"Киев-Баскет" победил "Черкасских Мавп" в Суперлиге Париматч

Последняя четверть проходила под диктовку хозяев, которые, несмотря на потерю трех ведущих игроков, выиграли ее 27:10 и сумели переломить ход игры, одержав десятую победу подряд - 88:76.

Лучшим игроком матча стал Александр Мишула, чье соло в атаке после большого перерыва стало ключевым в игре

"Киев-Баскет" следующий свой матч сыграет в пятницу, 11 декабря, против Николаева, а "Мавпы" в этот же день на выезде противостоять Тернополю.

"Киев-Баскет" – "Черкаськи Мавпы" 88:76 (19:15, 16:30, 26:21, 27:10)

"Киев-Баскет": Янг (17 + 5 подборов + 5 передач), Мишула (19), Ковалев (13), Джейкобсон (16 + 7 подборов), Сахнюк (4) — старт; Мэйси (7 + 4 подбора + 5 передач), Сидорук (4), Павлов (8).

"Мавпы": Кэмерон Джонс (7 + 6 подборов + 7 передач), Попов (6), Конев (18), Хаджифейзович (4), Скапинцев (15 + 8 подборов) — старт; Ткаченко (10 + 5 подборов), Бондаренко (2), Райт (14 + 6 подборов + 4 передачи), Отверченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины (ФБУ) приостановит розыгрыш всех чемпионатов страны на период с 23 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.

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