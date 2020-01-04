"Киев-Баскет" отыграл -16 и вышел в финал четырех Кубка Украины

Столичный "Киев-Баскет" разгромил в гостях МБК "Николаев" (98:78) во втором матче 1/4 финала Кубка Украины и вышел в финал четырех.

В СК "Надежда" подопечные Айнарса Багатскиса смогли отыграть 16 очков, проигранных в первой встрече неделю назад.

Гости с первых минут захватили инициативу, полностью доминируя на всех метрах паркете. У гостей феерил Марек Классен, отлично раздававший точные передачи, и демонстрируя великолепное видение площадки. "Николаев" никак не мог справиться с мандражем, раз за разом допуская ненужные потери.

Киевляне просто выжигали в защите, демонстрируя невероятную дисциплину, лучше двигая мяч и дорабатывая до конца каждый эпизод.

Игра была сделана уже в третьей четверти, когда разрыв между командами составил -20. После этого вице-чемпионы Украины уверенно довели встречу до нужного результата.

МБК "Николаев" — "Киев-Баскет" 78:98 (16:28, 26:25, 18:29, 18:16)

Николаев: Зотов (14 + 9 подборов + 3 перехвата + 4 потери), Питерсон (33 + 6 подборов + 5 потерь), Луценко (10 + 4 подбора + 4 потери), Давидюк, Бристол (7 + 5 подборов) — старт; Юрченко, Приймак (11 + 6 подборов), Адедиран (2), Хохоник (1)

Киев-Баскет: Шепард (18 + 4 передачи), Близнюк (15 + 10 подборов + 7 передач + 3 перехвата), Пустозвонов (22 + 7 подборов), Хилл (7), Коренюк (5) — старт; Классен (3 + 6 передач), Кондраков, Крутоус, Павлов (12 + 5 подборов), Петров (16 + 7 подборов + 3 перехвата + 3 блок-шота).

Еще два поединка этой стадии пройдут в воскресенье, 5 января. В 14:00 "Запорожье" сразится с "Днепром", а "Тернополь" отправится в Южный в гости к "Химику".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл две победы на старте второго группового турнира в Кубке Европы ФИБА.

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