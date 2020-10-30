"Киев-Баскет" нанес "Запорожью" первое поражение: результаты Суперлиги Париматч 30 октября

В пятницу, 30 октября, "Киев-Баскет" на выезде разгромил "Запорожье" и нанес команде Валерия Плеханова первое поражение в сезоне Суперлиги Париматч.

В стартовые четыре минуты поединка столичная команда доминировала на площадке, сумев уйти в отрыв на 9 очков. К концу первой четверти хозяевам удалось подтянуться к соперникам, сократив отставание до четырех пунктов.

"Запорожье" провалило вторую десятиминутку, набрав за нее всего 10 очков и позволив "Киев-Баскету" уйти на большой перерыв с комфортным перевесом в 24 пункта – 29:53. Наиболее результативным игроком столичной команды в четверти стал центровой Сергей Павлов.

После паузы подопечные Айнарса Багатскиса снова начали стремительно набирать очки, но "Запорожью" удалось собраться и переломить ход четверти, выиграв ее со счетом 28:21. Решающая десятиминутка осталась за гостями, которые довели дело до разгрома и одержали седьмую победу в семи стартовых матчах сезона.

"Запорожье" – "Киев-Баскет" 70:106 (19:24, 10:29, 28:21, 13:32)

"Запорожье": Кэффи (10 + 8 передач + 3 перехвата), Форчун (12 + 5 подборов), Сизов (9 + 5 подборов), Мальчевский (14), Морозов (11) – старт; Рагимов (7), Грицак (5 + 7 подборов + 2 блок-шота), Титов (2), Соколенко.

"Киев-Баскет": Янг (12 + 4 передачи), Мишула (12 + 5 передач), Близнюк (10 + 4 передачи + 4 потери), Джейкобсен (10 + 9 подборов), Коренюк (8 + 7 подборов) – старт; Мэйси (10 + 5 подборов + 6 передач), Крутоус (10), Павлов (21 + 10 подборов), Ковалев (5), Сахнюк, Тамм (3), Сидорук (3).

"Днепр" обыграл "Химик" ФБУ

Действующий чемпион Суперлиги Париматч "Днепр" одержал четвертую победу в сезоне, уверенно разобравшись с "Химиком".

Стартовые минуты прошли без явного перевеса одной из команд, но уже в середине первой четверти команда из Южного ушла в отрыв на 10 очков. Хозяева сумели моментально включиться и ушли на первую короткую паузу, проигрывая всего в один пункт.

Вторая десятиминутка стала решающей в матче. Днепряне с самого ее начала вышли вперед и постепенно наращивали свое преимущество, а гости не могли предложить ничего в ответ. Подопечные Дениса Журавлева забросили 32 очка против 13 у соперников и ушли отдыхать при счете 55:35 в свою пользу.

После большого перерыва "Химик" начал подтягиваться к действующим чемпионам, почти в два раза сократив отставание в середине третьей четверти. Во второй ее половине "Днепру" удался удачный отрезок, в результате чего хозяева вернули себе уверенное преимущество.

Решающий отрезок матча начался в равной борьбе, ничего не предвещало проблем для подопечных Журавлева, однако за четыре минуты до конца команда из Южного неожиданно набрала 12 очков подряд и приблизилась к соперникам на расстояние 6 пунктов. Несмотря на это, "Химику" не удалось совершить чудо. Уже в следующей атаке Станислав Тимофеенко забросил трехочковый и свел на нет все старания гостей.

"Днепр" – "Химик" 93:83 (22:23, 33:12, 20:22, 18:26)