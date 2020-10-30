"Киев-Баскет" нанес "Запорожью" первое поражение: результаты Суперлиги Париматч 30 октября

В пятницу, 30 октября, "Киев-Баскет" на выезде разгромил "Запорожье" и нанес команде Валерия Плеханова первое поражение в сезоне Суперлиги Париматч.

В стартовые четыре минуты поединка столичная команда доминировала на площадке, сумев уйти в отрыв на 9 очков. К концу первой четверти хозяевам удалось подтянуться к соперникам, сократив отставание до четырех пунктов.

"Запорожье" провалило вторую десятиминутку, набрав за нее всего 10 очков и позволив "Киев-Баскету" уйти на большой перерыв с комфортным перевесом в 24 пункта – 29:53. Наиболее результативным игроком столичной команды в четверти стал центровой Сергей Павлов.

После паузы подопечные Айнарса Багатскиса снова начали стремительно набирать очки, но "Запорожью" удалось собраться и переломить ход четверти, выиграв ее со счетом 28:21. Решающая десятиминутка осталась за гостями, которые довели дело до разгрома и одержали седьмую победу в семи стартовых матчах сезона.

"Запорожье" – "Киев-Баскет" 70:106 (19:24, 10:29, 28:21, 13:32)