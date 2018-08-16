"Киев-Баскет" начал подготовку к сезону

16 августа главный тренер "Киев-Баскета" Евгений Мурзин провел первую тренировку новой команды, которая начала подготовку к грядущему сезону. Фактически, именно эта команда, которая будет соревноваться в мужской Суперлиге, является вершиной клубной пирамиды "Киев-Баскета".

На первой тренировке в распоряжении Евгения Мурзина была ограниченное количество исполнителей - Носков, Луценко, Челован, Горобченко, Бондаренко, Лукинский. 17 августа к ним присоединятся Сандул и Крутоус. Фактически, уже и с этими мастерами можно идти в бой, но процесс формирования не завершен, баскетбольная заявка предусматривает 12 позиций для игроков.

К первому сентября в Киев прибудут два американца Морис Крик и Грег Мангано, с которыми заключены контракты. Тогда уже Мурзин сделает акцент на командные занятия. А на первой тренировке он предложил ребятам игру во футзал, еще и сам сыграл с ними вместе со своим ассистентом Александром Лохманчука и тренером команды Высшей лиги Максимом Балашовым.

Подняв настроение благодаря забитым голам, ребята завершили тренировочный процесс в тренажерном зале.

"Начали подготовку неполным составом, до первого сентября к нам присоединятся легионеры. До 19-го августа тренировки будут втягивающий характер, работать ежедневно в "Меридиане". Подтягиваем ребятам функциональное состояние, знакомимся ближе, общаемся. С 20 по 30 августа у нас запланированы учебно-тренировочные сборы в Ивано-Франковске. Там будем закладывать базу на сезон", - прокомментировал ситуацию Мурзин.

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