"Киев-Баскет" с сиреной добыл победу во 2-м туре Кубка Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" добыл драматичную победу во втором туре второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.

Киев-Баскет - Керменд ФИБА

На паркете киевского ДС "Венето" вице-чемпионы Украины обыграли венгерский "Керменд" - 80:78.

Украинцы уверенно начали встречу, демонстрируя великолепную игру на периметре. Гости пытались обороняться "зоной", но точные "трюльники" Максима Пустозвонова раз за разом разбивали их защиту.

Киев-Баскет - Керменд ФИБА

Уйти далеко в отрыв киевлянам мешала безответственная игра при передачах. Множество потерь для "Киев-Баскета" завершались быстрыми прорывами суперников.

Киев-Баскет - Керменд ФИБА

Киев-Баскет - Керменд ФИБА

Во второй четверти преимущество наших баскетболистов лишь возросло. Мощная игра на щитах и отличная точность, позволила уйти на перерыв, имея в активе +8.

Во второй половине ситуация на площадке изменилась. После равной третьей четверти, в четвертой наступил провал. Много ошибок и неточных бросков позволили венграм за три минуты до конца сравнять счет.

Киев-Баскет - Керменд ФИБА

После этого пошла настоящая игра нервов, которая завершилась феерично. За 19 секунд счет был равным 78:78, но Кейси Шепперд, взяв на себя инициативу, броском практически с сиреной принес победу украинской команде.

Киев-Баскет - Керменд ФИБА

Киев-Баскет (Украина) — Керменд (Венгрия) — 80:78 (24:18, 23:11, 18:17, 15:22)

Киев-Баскет: Шепард (17 + 5 передач – 5 потерь), Близнюк (9 + 3 перехвата – 4 потери), К. Хилл (11 + 5 подборов + 4 передачи), Павлов (18 + 6 подборов), Коренюк (4 + 5 подборов) — старт; Крутоус (2), Пустозвонов (11), Эдвин (4), Петров (4 + 4 передачи)

Кёрменд: Ф. Тёрнер (18 + 5 подборов + 6 передач), Д. Эдвардс (13 + 5 передач), Ференц (12), Джордон Варнадо (9 + 6 подборов + 4 блок-шота), Трэвис Тэйлор (22 + 9 подборов) — старт; Такач, Кастрати (4 передачи), Дурази (4), Немет

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад в нидерландском Зволле команда Айнарса Багатскиса в 1-м туре обыграла местный "Ландстеде Хаммерс" - 77:68.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!