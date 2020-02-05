"Киев-Баскет" закончил второй этап Кубка Европы, выйдя в 1/4 финала: турнирная таблица

Столичный "Киев-Баскет" в среду, 5 февраля, проиграл заключительный матч второго группового этапа Кубка Европы ФИБА против "Вентспилса" и вышел в четвертьфинал со второго места.

Киев-Баскет – Вентспилс ФИБА

Встреча на паркете Дворца спорта за лидерство в группе К завершилась со счетом 80:88.

Со стартовых секунд латвийская команда захватила инициативу, уверенно поведя в счете. Гости демонстрировали плотную игру в защите, не позволяя нашим баскетболистам ничего сделать на площадке, и легко выиграли первую четверть.

Киев-Баскет –Вентспилс ФИБА

Во второй десятиминутке игроки "Киев-Баскета" взвинтили темп и выровняли ситуацию. Уверенная игра Павла Крутоуса, который "поливал" кольцо соперника и с дальних и со средних дистанций, позволила нашим соотечественникам перед большим перерывом сократить разрыв до 2 очков.

Киев-Баскет – Вентспилс ФИБА

Во второй половине у столичного клуба заметно сказывалась нехватка физических кондиций, отсутствие командной игры и большое количество потерь. В концовке "Киев-Баскет" нашел лишь силы оформить рывок и уменьшить отставание до 3 пунктов, но большее сделать не смог.

Киев-Баскет – Вентспилс ФИБА

Это поражение выводит киевлян со второго места в четвертьфинал на турецкую "Каршияку" и делает шансы на проход дальше очень мизерными.

Киев-Баскет – Вентспилс ФИБА

Киев-Баскет – Вентспилс ФИБА

Киев-Баскет – Вентспилс ФИБА

Киев-Баскет – Вентспилс ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 3-го тура между этими командами завершилась непростой победой "Киев-Баскета".

Отметим, что во 2-м туре вице-чемпионы Украины добыли драматическую победу, обыграв в Киеве "Керменд" - 80:78. Повторный поединок 5-го тура в Венгрии завершился успехом хозяев (96:74).

В 1-м туре украинцы в ниндерландском Зволле были сильнее "Ландстеде Хаммерс" - 77:68. Матч 4-го тура между этими командами завершился также победой "Киев-Баскета" (89:76).

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