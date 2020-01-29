"Киев-Баскет" потерпел первое поражение в Кубке Европы ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" потерпел первое поражение во втором групповом этапе Кубка Европы ФИБА. В пятом туре подопечные Айнарса Батагскиса со счетом 74:96 уступили местному "Керменду".

Керменд - Киев-Баскет ФИБА

Первая половина встречи стала абсолютно худшей для "Киев-Баскета" в сезоне. Команда умудрилась пропустить к большому перерыву 60 очков. Хотя фактически всю стартовую минуту соперники потратили на то, чтобы почтить память Коби Брайанта, символически нарушая правило 24 секунд на владение. Играть в обороне после этого гости так и не начали. Они устроили под своим кольцом проходной двор, в который особенно часто наведывались Фрэнк Тёрнер и Эрьон Кастрати. К тому же, у "Керменда" с самого начала "полетело" из-за дуги, и в цель попали все 6 первых трёхочковых. На этом фоне поймали кураж даже редко берущие инициативу на себя венгры Чаба Ференц и Акош Немет, атаковавшие почти без промахов.

Керменд - Киев-Баскет ФИБА

Керменд - Киев-Баскет ФИБА

У киевлян же поначалу получалось эффективно строить нападение только через "краску". А вот дальние броски в кольцо ложились крайне редко. Наладить игру в атаке не получилось ни у выздоровевшего Кейси Шепарда, ни у Марека Классена, ни у выпущенного от безысходности Юрия Кондракова. По мере того, как перевес хозяев достиг вначале 20, а потом и 30 очков, в действиях их оппонентов всё отчетливее прослеживалось смирение с тем, что сегодня не их день. Похожее осознание того, что матч превратился в тренировку в боевых условиях, прозвучало в контрасте между содержанием и тоном слов Багатскиса "Парни, не сдавайтесь" в тайм-ауте, взятом в третьей четверти при "-40".

Керменд - Киев-Баскет ФИБА

Керменд - Киев-Баскет ФИБА

"Киев-Баскет" использовал право на ошибку, но теперь, чтобы занять первое место в группе и избежать встречи с грозной "Каршиякой", нужно обязательно побеждать "Вентспилс" в последнем туре.

"Керменд" (Венгрия) — "Киев-Баскет" (Украина) — 96:74 (33:13, 27:19, 23:20, 13:22)

Кёрменд: Ф. Тёрнер (17), Д. Эдвардс (7), Кастрати (16 + 5 подборов), Джордон Варнадо (17), Трэвис Тэйлор (11 + 12 подборов) — старт; Такач, Дурази (2 + 3 перехвата), Р. Мартинес, Ференц (15), Филипович (4), Немет (7), Ороси

Киев-Баскет: Шепард (5 – 5 потерь), Близнюк (5), К. Хилл (5), Павлов (12 + 8 подборов), Коренюк (21 + 9 подборов) — старт; Заец (5), Кондраков (11), Классен (2 + 5 передач), Крутоус (3), Пустозвонов, Петров (5)

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча 2-го тура между этими командами завершилась драматичной победой вице-чемпионов Украины (80:78).

7 января в 3-м туре "Киев-Баскет" добыл непростую победу над лидером группы К - десятикратным чемпионом Латвии БК "Вентспилс".

В 1-м туре украинцы в ниндерландском Зволле были сильнее "Ландстеде Хаммерс" - 77:68. Матч 4-го тура между этими командами завершился также победой "Киев-Баскета" (89:76).

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