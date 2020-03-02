"Киев-Баскет" - "Каршияка": турецкие ультрас скупают билеты на матч 1/4 финала Кубка Европы

В среду, 4 марта в первом матче 1/4 финала Кубка Европы баскетболисты "Киев-Баскета" встретятся с турецким клубом "Каршияка" (Измир). Поединок состоится в киевском Дворце спорта "Венето".

Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, баскетболисты "Каршияки" рассчитывают на поддержку в этом матче, как минимум, 20 процентов зала. По имеющейся информации, вместе с командой из Турции прилетят около 150 фанатов, известных своим необузданным нравом. Кроме этого, активно покупают билеты и турки, работающие или постоянно живущие в столице Украины. Так что, учитывая небольшие размеры зала (около 1000 мест), перекричать голосистых ультрас из Измира, киевским болельщикам будет непросто.

4 марта "Киев-Баскет" примет "Каршияку" ФБУ

Клуб "Киев-Баскет" обратился к своим фанатам не откладывать покупку билетов на последний момент, а сделать это, перейдя по ссылке https://esport.in.ua/uk/event-bk-kiivbasket-ukraina-bk-karsiaka-tureccina-62289-101492.html

4 марта "Киев-Баскет" примет "Каршияку" ФБУ

Игроки и тренеры "Киев-Баскета", который остался единственным представителем Украины в еврокубках, настроены дать настоящий бой одному из турецких грандов. Поддержка зрителей может стать решающим фактором для победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре чемпионата Украины в Суперлиге "Запорожье" не сумело остановить победную серию "Киев-Баскета".

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