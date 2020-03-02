Главная Новости
2 марта • обновлено в 18:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

"Киев-Баскет" - "Каршияка": турецкие ультрас скупают билеты на матч 1/4 финала Кубка Европы

1.2т
Читать материал на украинском

В среду, 4 марта в первом матче 1/4 финала Кубка Европы баскетболисты "Киев-Баскета" встретятся с турецким клубом "Каршияка" (Измир). Поединок состоится в киевском Дворце спорта "Венето".

"Киев-Баскет" - "Каршияка": турецкие ультрас скупают билеты на матч 1/4 финала Кубка Европы

Как сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины, баскетболисты "Каршияки" рассчитывают на поддержку в этом матче, как минимум, 20 процентов зала. По имеющейся информации, вместе с командой из Турции прилетят около 150 фанатов, известных своим необузданным нравом. Кроме этого, активно покупают билеты и турки, работающие или постоянно живущие в столице Украины. Так что, учитывая небольшие размеры зала (около 1000 мест), перекричать голосистых ультрас из Измира, киевским болельщикам будет непросто.

4 марта "Киев-Баскет" примет "Каршияку"

4 марта "Киев-Баскет" примет "Каршияку"

ФБУ

Клуб "Киев-Баскет" обратился к своим фанатам не откладывать покупку билетов на последний момент, а сделать это, перейдя по ссылке https://esport.in.ua/uk/event-bk-kiivbasket-ukraina-bk-karsiaka-tureccina-62289-101492.html

4 марта "Киев-Баскет" примет "Каршияку"

4 марта "Киев-Баскет" примет "Каршияку"

ФБУ

Игроки и тренеры "Киев-Баскета", который остался единственным представителем Украины в еврокубках, настроены дать настоящий бой одному из турецких грандов. Поддержка зрителей может стать решающим фактором для победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре чемпионата Украины в Суперлиге "Запорожье" не сумело остановить победную серию "Киев-Баскета".

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Кубок Европы ФИБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Место
Украина Киев
Тег
Киев-Баскет
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Анна Калинская
VS
Усуэ Арконада
Победа Анны Калинской с форой в -1,5 гейма
1.86 Сделать ставку
Катарина Завацкая
VS
Франческа Ди Лоренцо
Победа Франчески Ди Лоренцо с форой в -0,5 гейма
1.85 Сделать ставку
Динамо
VS
Колос
Тотал меньше 3-х голов
2.08 Сделать ставку
Саарбрюккен
VS
Фортуна
Тотал меньше 2,5 гола
2.08 Сделать ставку
Перуджа
VS
Беневенто
Тотал меньше 2,5 гола
1.66 Сделать ставку
Ливорно
VS
Фрозиноне
Тотал меньше 2,5 гола
1.61 Сделать ставку
Кротоне
VS
Пиза
Тотал больше 2,5 гола
1.95 Сделать ставку
Салернитана
VS
Венеция
Гости не проиграют
1.79 Сделать ставку
Челси
VS
Ливерпуль
Инд. тотал Ливерпуля больше 1.5
2.41 Сделать ставку
Вест Бромвич
VS
Ньюкасл
Проход Вест Бромвича
1.86 Сделать ставку