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3 марта • обновлено в 16:19
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"Киев-Баскет" – "Каршияка": анонс 1/4 финала Кубка Европы, купить билеты

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Столичный "Киев-Баскет" в среду, 4 марта, проведет первый четвертьфинальный матч Кубка Европы ФИБА.

КУПИТЬ БИЛЕТЫ НА КИЕВ-БАСКЕТ – КАРШИЯКА

"Киев-Баскет" – "Каршияка": анонс 1/4 финала Кубка Европы, купить билеты

"Киев-Баскет"

Соперником подопечных Айнарса Багатскиса станет главный фаворит турнира – турецкая "Каршияка". Начало встречи в киевском дворце спорта "Венето" – в 19:30.

ГДЕ СМОТРЕТЬ КИЕВ-БАСКЕТ – КАРШИЯКА

Увидеть один из самых интересных матчей сезона можно будет в эфире телеканала ObozTV.

Кроме того, трансляция встречи будет доступна на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

"Киев-Баскет" – "Каршияка": анонс 1/4 финала Кубка Европы, купить билеты

"Киев-Баскет"

ПРОГНОЗ НА КИЕВ-БАСКЕТ – КАРШИЯКА

Фаворитом считается турецкая команда. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1,20.

В свою очередь на успех украинского коллектива можно поставить с котировкой 4,26.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ

Обе команды удачно отыграли поединки в национальных чемпионатах накануне очного противостояния. Киевская команда на своем паркете разобралась с середняком Суперлиги Пари-Матч "Запорожьем" – 95:85.

"Киев-Баскет" – "Каршияка": анонс 1/4 финала Кубка Европы, купить билеты

"Киев-Баскет"

В свою очередь "Каршияка" была сильнее "Тюрк Телекома" на выезде – 77:62.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскис, главный тренер "Киев-Баскета":

– Пауза на игры сборной выбила команду из ритма. Для нас это не могло пройти бесследно. Одновременно это не оправдание. Если мы хотим быть одной из лучших команд Украины, то мы будем. Мы играем довольно стабильно и качественно уже сейчас. С "Каршиякой" все зависит от того, насколько мы ментально готовы показать, что не только короли Украины, но и можем играть за рубежом. Надо доказать, что мы сильные, достойные другого уровня и других контрактов.

4 марта, 19:30. 1/4 финала Кубка Европы ФИБА. "Киев-Баскет" – "Каршияка", первый матч. Трансляция – ObozTV, сайт ФБУ

Отметим, что противостояние будет состоять из двух встреч. Ответная игра команд пройдет в Турции 11 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, социальная инициатива Федерации баскетбола Украины, в том числе на матчах "Киев-Баскета", вызвала восторг среди фанатов.

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Читайте все новости по теме "Кубок Европы ФИБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Тег
Киев-Баскет
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