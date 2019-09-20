Киев-Баскет – Капфенберг: онлайн-видеотрансляция матча ЛЧ

Столичный "Киев-Баскет" в пятницу, 20 сентября, проведет исторический для себя матч Лиги чемпионов ФИБА.

Подопечные Айнарса Багатскиса впервые проведут встречу турнира на своей площадке. В ответной игре первой квалификации украинцы примут на паркете киевского Дворца спорта австрийский "Капфенберг".

Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Киев-Баскет – Капфенберг. Начало – в 19:00.

Новости Состоялся первый матч за Суперкубок Украины по баскетболу

19:00. Киев, Дворец спорта. "Киев-Баскет" – "Капфенберг", первый матч – 66:66, трансляция – XSPORT, OBOZREVATEL

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

В первой встрече команды подарили зрителям невероятно драматичное зрелище. Соперники поочередно владели инициативой и в итоге завершили матч с редчайшим для баскетбола результатом – ничьей (66:66).

Теперь фаворитом противостояния считаются киевляне. Букмекеры оценивают их шансы на победу в домашней игре коэффициентом 1,15.

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Накануне игры хозяева провели открытую тренировку на площадке Дворца спорта. По-прежнему травмирован защитник киевлян Юрий Кондраков. Все же остальные баскетболисты здоровы и готовы подарить победу своим преданным фанатам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины назвала состав участников нового розыгрыша Суперлиги Пари-Матч.

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