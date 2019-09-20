Киев-Баскет – Капфенберг: онлайн-видеотрансляция матча ЛЧ

Столичный "Киев-Баскет" в пятницу, 20 сентября, проведет исторический для себя матч Лиги чемпионов ФИБА.
Подопечные Айнарса Багатскиса впервые проведут встречу турнира на своей площадке. В ответной игре первой квалификации украинцы примут на паркете киевского Дворца спорта австрийский "Капфенберг".
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Всі на матч! 🏀 Вже завтра, 20 вересня, "Київ-Баскет" грає повторний матч першої кваліфікації Ліги чемпіонів з австрійським "Капфенбергом"! 🥳 Палац спорту, запалюй! #Obozrevatel #Обозреватель #photography #instalike #instadaily #instamood #photooftheday #picoftheday #КиївБаскет #КиевБаскет #Быки #Киев #баскетбол #basketball #FIBACL #CLFIBA #ChampionsLeague #FIBA #ФИБА
Смотрите на OBOZREVATEL онлайн-видеотрансляцию матча Киев-Баскет – Капфенберг. Начало – в 19:00.
19:00. Киев, Дворец спорта. "Киев-Баскет" – "Капфенберг", первый матч – 66:66, трансляция – XSPORT, OBOZREVATEL
Киев-Баскет – Капфенберг
FIBA
В первой встрече команды подарили зрителям невероятно драматичное зрелище. Соперники поочередно владели инициативой и в итоге завершили матч с редчайшим для баскетбола результатом – ничьей (66:66).
Теперь фаворитом противостояния считаются киевляне. Букмекеры оценивают их шансы на победу в домашней игре коэффициентом 1,15.
Киев-Баскет – Капфенберг
FIBA
Накануне игры хозяева провели открытую тренировку на площадке Дворца спорта. По-прежнему травмирован защитник киевлян Юрий Кондраков. Все же остальные баскетболисты здоровы и готовы подарить победу своим преданным фанатам.
Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины назвала состав участников нового розыгрыша Суперлиги Пари-Матч.
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