"Николаев" дожал "Киев-Баскет" в Суперлиге Пари-Матч

"Киев-Баскет" в невероятном поединке упустил выездную победу над МБК "Николаев". Столичные гости уступили сопернику 74:72.

Киевляне очень быстро завладели преимуществом, перебрав игру под свой контроль. Несмотря на то, что обе команды допускали огромное количество ошибок в атаке, подопечным Евгения Мурзина удалось оторваться от соперника. Уже в первой десятиминутке "Киев-Баскет" сделал разницу в счете двухзначной и продолжал доминировать во второй четверти. "Николаев" периодически сокращал отставание от соперника, однако на большой перерыв ушел в статусе аутсайдера.

Николаев - Киев-Баскет ФБУ

15 минут отдыха пошли на пользу хозяевам. У "Николаева" открылось второе дыхание и они не только сумели сравнять счет встречи, а и выйти вперед. "Киевляне" очень быстро вернули себе преимущество, однако "корабелы" были настроены решительно и отпускать соперника далеко не спешили.

Концовка встречи вышла очень напряженной и динамичной. Команды, понимая важность победы в последних поединках регулярного сезона, боролись до финальной сирены. За пять минут до конца встречи счет на табло был равным.

Соперники не собирались отступать, держа болельщиков в напряжении до финальной сирены. В итоге "Николаев" на последних секундах встречи снова вырвался вперед, а киевляне, рассчитывая на баззер-битер в исполнении Латковича, упустили победу во встрече.

МБК "Николаев" — "Киев-Баскет" 74:72 (12:24, 18:15, 24:17, 20:16)

"Николаев": Зотов (8 + 4 подбора + 4 передачи), Попов (7), Омоэра (20 + 5 подборов + 4 потери + 3 блок-шота), Давидюк (8), Адедиран (14 + 12 подборов + 4 передачи + 5 потерь) — старт; Аникиенко, Тонченко (4), Мусиенко (3), Хохоник (2), Онуфриев (6), Приймак (2 + 5 подборов + 3 блок-шота).

"Киев-Баскет": Латкович (11 + 10 подборов + 5 передач + 5 потерь), Крик (11), Крутоус (17), Нванкво (4 + 4 передачи), Челован (8) — старт; Луценко (3), Сандул (10 + 4 подбора), Носков, Петров (8 + 4 передачи + 3 блок-шота).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Черкаськи Мавпы" в невероятном поединке одолели "Одессу" в поединке Суперлиги Пари-Матч. Игра в ДС "Будивельник" держала в напряжении до финального свистка и завершилась со счетом 84:81.

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