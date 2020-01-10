"Киев-Баскет" добыл волевую победу в Суперлиге Пари-Матч

Столичный "Киев-Баскет" и МБК "Николаев" порадовали болельщиков невероятным по накалу поединком регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

На паркете киевского ДС "Венето" хозяева оказались сильнее, совершив камбэк, – 96:91.

Гости под руководством Виталия Черния с первых же минут матча навязали сопернику свою игру. К середине первой четверти "корабелы" оторвались от киевлян на десять пунктов.

Киев-Баскет – Николаев ФБУ

Однако, удержать добытое преимущество они не смогли, и на исходе 15-й минуте игры "Киев-Баскет" сумел выровнять положение. После большого перерыва гости вновь начали уходить в отрыв и достигли отметки в "+7".

Наставник киевлян Айнарс Багатскис молниеносно отреагировал на ситуацию овертаймом, что привело к камбэку его команды. Благодаря результативной игре Сергея Павлова столичная команда завершила третью четверть со счетом 35:17 в свою пользу.

"Киев-Баскет" – МБК "Николаев" 96:91 (22:23, 17:23, 35:17, 22:28)

"Киев-Баскет": Классен (6 + 7 передач), Близнюк (19 + 5 подборов), Пустозвонов (3 + 5 подборов), Хилл (7), Коренюк (10 + 6 подборов) — старт; Кондраков (8), Крутоус (7 + 5 подборов), Павлов (22 + 8 подборов + 5 передач), Петров (14 + 7 подборов + 4 передачи).

"Николаев": Зотов (9 + 6 подборов + 5 передач), Питерсон (21 + 9 подборов + 11 передач + 4 перехвата), Луценко (10 + 6 подборов), Давидюк (4), Бристол (10 + 8 подборов) — старт; Хохоник, Юрченко, Приймак (26 + 7 подборов), Адедиран (11), Мещеряков.

Имея преимущество в 13 пунктов, киевлянам удалось не упустить победу и взять реванш у соперника за поражение в ноябре минувшего года.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл три победы подряд на старте второго этапа Кубка Европы ФИБА.

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