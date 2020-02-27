В чемпионате Украины по баскетболу после перерыва, связанного с матчами национальных сборных, возобновилось первенство в Суперлиге Пари-Матч.

В четверг, 27 февраля, столичный "Киев-Баскет" добыл непростую победу в гостях над МБК "Николаевом" (85:84), а БК "Запорожье" на родном паркете уступил "Прометею" из Каменского (85:93).

Подопечные Айнарса Багатскиса владели впечатляющей инициативой по ходу матча (в третьей четверти преимущество доходило до +12), но едва не упустили победу в заключительных моментах.

За 8 секунд до конца Петерсон точным трехочковым сделал счет равным 84:84. У "Киева" осталось очень мало времени спасти ситуацию, но Кендал Хилл смог выжать максимум, заработав фол.

После точного первого броска американец нарочно смазал второй, чтобы не дать времени сопернику организовать контратаку.

МБК "Николаев" — "Киев-Баскет" 84:85 (18:18, 15:24, 26:20, 25:23)

Николаев: Питерсон (27 + 6 подборов), Мещеряков, Приймак (13 + 5 подборов), Онуфриев (6), Бристол (10 + 13 подборов) — старт; Хохоник (8 + 8 передач), Андерсон (18), Давидюк, Адедиран (2).

Киев-Баскет: Шепард (4), Крутоус (15 + 4 передачи), Пустозвонов, Хилл (11), Павлов (10) — старт; Близнюк (6 + 5 подборов), Кондраков (6), Классен (17 + 5 передач), Петров (16 + 6 передач).

В Запорожье первая половина встречи осталась за хозяевами: запорожцам удалось достаточно хорошо сбить темп нападению гостей, заставить "Прометей" промахиваться с дистанции или делать несвойственные себе броски, а также набирать очки самостоятельно. "Прометей" захватил лидерство в первой четверти, но под конец десятиминутки "Запорожью" удалось выйти вперед и дальше вести игру до самого перерыва, сообщает ПБ.

Проблем у гостей стало гораздо больше, когда за второй технический фол был удален до конца игры Денис Лукашов. На тот момент подопечные Муйжниекса уже проигрывали в 7-8 очков, Лукашов (с 12 очками в активе) был самым результативным и производил впечатление единственного игрока в составе своей команды, который четко понимает, что нужно делать в данной ситуации — остальные будто находились в прострации.

Выйти из нее "Прометею" удалось только после большого перерыва, на который гости ушли с гандикапом в 9 очков. Здесь куда агрессивнее заиграл Морис Крик, нащупал свой ритм Илья Сидоров, а у "Запорожья", напротив, начался вялотекущий игровой разлад. Запорожцы удержали лидерство до начала четвертой четверти, но контроль над игрой был утерян окончательно. Активность Сидорова, подборы Майерса наложились на точный дальний от Конате — вскоре перевес в 5 очков превратился в двузначный.

Брэндон Рэндольф бился за свою команду до конца, таки выдал лучший матч в сезоне с точки зрения результативности, но геройств американца хватило лишь для того, чтобы поддерживать интригу почти до самого конца матча.

Трехочковый Крика на входе в последнюю минуту окончательно закрепил победу команды из Каменского, четвертую в четырех очных играх против Запорожья в этом сезоне.

БК "Запорожье" — "Прометей" 85:93 (19:14, 28:24, 20:27, 18:28)

Запорожье: Сталлворт (10), Рэндольф (32+ 8 подборов), Мироненко (2), Шевченко (13 + 7 подборов), Прессли (6 + 5 подборов + 4 потери) — старт; Сандул (2), Липовцев (8), Кожемякин (12 + 4 передачи), Немцу, Титов, Михеев.

Прометей: Лукашов (12), Эдвин (4 + 7 подборов + 6 передач), Месяц (9), Конате (7), Майерс (8) — старт; Крик (22 + 6 подборов), Миллер (12 + 6 подборов), Сидоров (10), Антипов (6), Кривцов, Отверченко (0 + 3 передачи).

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу стартовала в отборе к Евробаскета-2021.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!