"Киев-Баскет" нанес "Днепру" первое поражение в Суперлиге Париматч

В воскресенье, 25 октября, тремя поединками в Киеве, Львове и Тернополе продолжился чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч.

Центральная игра всего тура состоялась в столице, где "Киев-Баскет" в сложной борьбе одолел действующего чемпиона страны – БК "Днепр".

Поединок на паркете ДС "Венето" завершился со счетом 76:75. Это стало первым поражением подопечных Дениса Журавлева в текущем сезоне.

Хозяева вчистую выиграли борьбу под щитами, взяв 22 подбора в нападении, что и стало основным фактором победы.

В первой четверти встречи эпицентр событий находился в "краске", а обе команды предпочитали позиционное нападение и невысокий темп. Оставшийся без Джареда Террелла Днепр сделал основную ставку на мощную переднюю линию, в которой поначалу на первых ролях были Вячеслав Кравцов и Станислав Тимофеенко, а затем их сменили менее результативные Максим Корниенко и Вячеслав Бобров. При этом гости очень редко атаковали с периметра, хотя и с хорошей реализацией, сообщает ПБ.

У "Киев-Баскета" героем стартового отрезка стал Богдан Близнюк, набравший 10 очков за 8 минут, дважды реализовав трёхочковые. Хозяева намного чаще бросали из-за дуги, хотя точность таких атак у остальных игроков оставляла желать лучшего. Во втором периоде Брэндон Янг и Брюс Мэсси начали взвинчивать темп и набирать очки в быстрых контратаках. У Днепра в ответ выдал короткое соло Генри Дугат, но в целом нападение по-прежнему строилось через бигмэнов. За счёт большей агрессивности под чужим кольцом днепряне чаще выходили на линию штрафных бросков, но промахнулись в 6 таких попытках. Киевляне же уверенно выигрывали борьбу под щитами, регулярно совершая подборы в нападении и забивая после этого, и ушли на большой перерыв, ведя "+5".

Во второй половине рисунок игры Днепра почти не изменился. Погоду в нападении по-прежнему делала передняя линия. Из-за дуги гости начали атаковать чаще, но дальних попаданий снова было только 2. "Киев-Баскет" напротив стал бросать с периметра намного реже и гораздо точнее, пытаясь оказывать большее давление вблизи от чужого кольца, и по-прежнему уверенно контролировал щиты. Впечатляющие отрезки поочерёдно провели Сергей Павлов и Александр Мишула, в результате чего перевес их команды достиг "+10". Однако после ответных ударных минут Боброва разница сократилась до всего 1 очка.

В напряжённой концовке важными оказались две подряд потери Анатолия Шунделя и тяжёлый проход Майкла Джейкобсена, увеличивший преимущество хозяев до "+4" за 40 секунд до сирены. Точный трёхочковый Тимофеенко и последующий промах Джейкобсена дали днепрянам шанс на спасение, но Дугат на последних секундах бросал второпях и из очень неудобного положения.

"Киев-Баскет" – Днепр 76:75 (18:18, 21:16, 22:21, 15:20)

Киев-Баскет: Брэндон Янг (4 + 7 передач), Мишула (13), Близнюк (16 + 5 подборов), Ковалёв (2 + 5 подборов), Коренюк (9 + 6 подборов) — старт; Мэсси (6 + 5 передач), Тамм, Крутоус (7), Павлов (11 + 9 подборов + 4 передачи), Джейкобсон (8 + 9 подборов)

Днепр: Дугат (9 + 7 передач), Закурдаев, Глебов (8 + 6 подборов), Тимофеенко (14), Кравцов (12) — старт; Коломойский (2), Шундель (10), Корниенко (6 + 7 подборов), Вячеслав Бобров (11 + 2 блок-шота), Бондарчук (3)

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне другой киевский клуб – "Будивельник" обыграл в гостях южненский "Химик" в чемпионате Украины в Суперлиге Париматч.

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