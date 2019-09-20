"Киев-Баскет" добыл историческую победу в Лиге чемпионов и вышел в следующий круг

Столичный "Киев-Баскет" в эффектном стиле переиграл австрийский "Капфенберг" в ответном матче первой квалификации Лиги чемпионов и пробился в следующий этап.

Команда Айнарса Багатскиса, которая впервые проводила встречу турнира на паркете столичного Дворца спорта, была сильнее соперника – 73:63. Этот успех стал первым для киевлян в ЛЧ.

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

После ничейного исхода в Австрии команды продолжили идти ноздря в ноздрю и в столице Украины. Киевлянам удался стартовый рывок 6:0, однако это преимущество быстро растаяло.

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Соперники очень здорово действовали в защите, не давая друг другу забивать простые мячи. На большой перерыв украинцы и австрийцы ушли с двухочковым преимуществом гостей.

Решающим для исхода встречи и всего противостояния стал феноменальный рывок нашей команды в концовке третьей четверти 10:0. В эти минуты свои лидерские качества проявили Петров и Отверченко.

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Киев-Баскет – Капфенберг FIBA

Имея 15 пунктов преимущество перед заключительной четвертью, хозяева уверенно довели игру до итоговой победы. Соперником украинцев во второй квалификации турнира будет "Сан-Пабло Бургос" из Испании. Первая встреча состоится уже 26 сентября в Киеве.

"Киев-Баскет" (Украина) – "Капфенберг Буллс" (Австрия) – 73:63 (14:14, 16:18, 27:10, 16:21)

"Киев-Баскет": Шеферд (17 + 7 передач + 3 перехвата), Эдвин (12 + 5 подборов + 5 передач), Пустозвонов (11 + 5 подборов), К. Хилл (10 + 5 подборов), Сандул (2 + 2 блок-шота – 4 потери) – старт; Мусиенко, Крутоус (15), Петров (4 + 3 блок-шота), О. Джексон (2 + 6 подборов), Отверченко

"Капфенберг Буллс": Вуйошевич (24 + 5 подборов + 4 передачи – 4 потери), Шриттвизер (3), Джереми Джонс (12 + 7 подборов + 6 перехватов + 3 блок-шота), Мошик, Брэкстон (6 + 5 подборов) – старт; Гамбс (4), Хан (2 – 4 потери), Сарлия (12 + 5 подборов + 4 передачи)

Первый матч 66:66

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