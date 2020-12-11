Киев-Баскет добыл 11-ю победу подряд: результаты Суперлиги Париматч 11 декабря

"Киев-Баскет" на домашней площадке разгромил "Николаев" и добыл уже одиннадцатую победу на старте сезона Суперлиги Париматч.

Подопечные Айнарса Багатскиса захватили лидерство с первых минут поединка и больше его не отпускали. Точные броски Мишулы, Крутоуса, Джейкобсона и Павлова из-за дуги позволили столичному клубу закончить первую четверть с перевесом в 11 очков.

Вторая десятиминутка прошла в упорной борьбе. Несмотря на все попытки гостей сократить отставание, "Киев-Баскет" не собирался уступать хоть какую-то часть гандикапа. Четверть закончилась вничью, а хозяева сохранили комфортный отрыв перед началом второй половины.

После большого перерыва игра продолжалась в том же ключе. "Николаеву" удалось приблизиться к соперникам на расстояние девяти очков, но фавориты быстро отреагировали и еще больше увеличили преимущество перед решающим отрезком матча.

"Киев-Баскет" снял все вопросы о победителе встречи в самом начале четвертой десятиминутки, выдав серию из 12 набранных пунктов подряд, и нанес соперникам восьмое поражение в чемпионате.

"Киев-Баскет" – "Николаев" 101:65 (28:17, 18:18, 24:20, 31:10)

"Киев-Баскет": Янг (6 + 4 подбора), Мишула (19 + 6 подборов + 4 передачи), Близнюк (13 + 5 передач), Джейкобсон (24 + 12 подборов), Коренюк (12 + 6 подборов) – старт; Мэйси (6), Сидорук (2), Сахнюк (2), Крутоус (8), Павлов (5).

"Николаев": Колтер (11), Омоэра (11 + 6 подборов + 4 передачи), Дубоненко (2), Конате (5 + 5 подборов), Эдриен (14 + 5 передач) – старт; Эдж (6), Кушниров (11 + 4 подбора), Боднар, Заплотинский (1), Адедиран (2).

"Будивельник" взял реванш у "Харьковских Соколов" за поражение на старте сезона Суперлиги Париматч, добыв победу на выезде.

Матч начался в борьбе с небольшим перевесом столичной команды. Подопечные Валдемараса Хомичуса сразу же захватили лидерство, а хозяевам пришлось догонять своих соперников. Им удавалось достойно отвечать "Будивельнику" до середины первой четверти, после чего столичный клуб выдал результативную серию, которая позволила им уйти на короткий перерыв, выигрывая в 19 очков.

Гости продолжили начатое во второй десятиминутке, увеличивая преимущество над харьковчанами. Ближе к большому перерыву "Соколы" сумели подтянуться к "строителям", но четверть все равно осталась за киевскими баскетболистами.

Олегу Манойленко удалось найти правильные слова, поэтому после перерыва его подопечные совершили попытку камбэка. Хозяева выиграли третью десятиминутку в 6 очков и бодро начали заключительный отрезок поединка, сократив отставание от соперников до 8 пунктов. Однако после этого "Будивельник" нашел в себе силы собраться и довести дело до уверенной победы.

"Харьковские Соколы" – "Будивельник" 80:94 (15:34, 17:19, 20:14, 28:27)