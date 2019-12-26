"Киев-Баскет" проиграл "Днепру" в скандальной игре Суперлиги Пари-Матч

"Киев-Баскет" проиграл "Днепру" в заключительной игре года в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч. Поединок на паркете ДС "Венето" завершился со счетом 81:86.

В первой четверти на площадке шла напряженная борьба, где ни одна ни вторая команда не могла оторваться в счете более чем на 5 очков. Во второй десятиминутке все ярче стало сказываться преимущество "Днепра", который благодаря точным действиям под кольцами, начал уходить в отрыв.

Кульминация наступила в 4-й десятиминутке, когда киевляне совершили рывок 7:2 и нивелировали все отставание. Но перелома не случилось. "Днепр" взвинтил темп, и не смотря на то, что последние секунды стали настоящей игрой нервов, гости праздновали победу.

Отметим, что матч ознаменовался стычкой болельщиков в начале третьей четверти и был приостановлен на некоторое время. Причиной стал конфликт фанатов. Ультрас из Днепра весь матч кричали: "Киев-Баскет" это "Будивельник", а затем сорвали плакаты с сектора киевских зрителей.

Киевляне начали скандировать: "Нах** "Днепр", после чего на паркете началась небольшая потасовка. Со временем встреча продолжился, а баннеры "Киев-Баскета" были возвращены на место.

"Киев-Баскет" - "Днепр" 81:86 (18:23, 20:18, 16:18, 27:27)

Киев-Баскет: Шепард (22 + 5 передач + 2 блок-шота), Близнюк (8 + 6 подборов + 4 передачи), Хилл (10), Павлов (4 + 5 подборов), Коренюк (4) - старт; Эдвин (13 + 5 подборов), Петров (11 + 5 передач), Пустозвонов (6), Крутоус (3), Кондраков.

Днепр: Дугат (13 + 7 передач), Закурдаев (8 + 6 подборов), Глебов (9), Тимофеенко (12 + 6 подборов), Фесенко (28 + 10 подборов + 3 блок-шота + 7 потерь) - старт; Сизов (8 + 6 подборов + 5 передач), Корниенко (4 + 2 блок-шота), Шундель (4), Чумаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая встреча этих команд в национальном первенстве прошла на домашней площадке команды Дениса Журавлев. Невероятный баззер в исполнении бигмена киевлян и сборной Украины Вячеслава Петрова принес "Киев-Баскету" эффектную победу:

Национальное баскетбольное первенство возобновиться уже после нового года. 9 января БК "Одесса" примет "Днепр", а "Харьковские Соколы" отправятся в гости к "Химику".

Напомним, что в предыдущем матч-дне 22 декабря в Запорожье местный клуб сенсационно обыграл "Черкаськи Мавпы" (85:80), "Киев-Баскет" обыграл в гостях лидера первенства "Прометей" (88:74), а "Николаев" уступил дома "Химику" (74:72).

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