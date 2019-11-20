Кубок Европы ФИБА: уверенная победа "Киев-Баскета" и камбэк "Днепра"

"Киев-Баскет" в 5-м туре Кубка Европы ФИБА добыл победу над болгарским "Лукойл Левски" и досрочно вышел во 2-й этап. Поединок в столичном дворце спорта "Венето" завершился со счетом 86:66.

В киевском матче подопечные Айнарса Багатскиса просто смяли оппонентов в дебюте. Максим Коренюк и Максим Пустозвоном раз за разом терроризировали оборону болгар точными бросками, и за 2 минуты до первого перерыва счет был 22:4 в нашу пользу.

Киев-Баскет - Лукойл Левски ФИБА

Во второй десятиминутке разгром продолжился. Владислав Коренюк цементировал пространство под щитами, собирая подборы на обеих концах площадки, а Кейси Шепард улучшал свою статистику по дальним и средним броска.

Киев-Баскет - Лукойл Левски ФИБА

Счет перед третьей четвертью 48:22 немного расслабился столичную команду, чем удало воспользовались гости, немного сократив отставание. Однако большего украинцы сделать не позволили.

Киев-Баскет - Лукойл Левски ФИБА

С учетом победы над "Лукойлом" в гостях 30 октября (83:76), вице-чемпионы Украины, минимально победив через неделю "Цмоки-Минск", займут первое место в группе F.

Киев-Баскет - Лукойл Левски ФИБА

Киев-Баскет - Лукойл Левски ФИБА

Киев-Баскет - Лукойл Левски ФИБА

В параллельном матче еще один представитель Украины в этом турнире - "Днепр" совершил грандиозный камбэек и ушел от поражения от "Цмоки-Минск". Встреча в СК "Шинник" закончилась со счетом

Белорусы с первых секунд захватили инициативу, шокировав наших баскетболистов своим натиском. Подопечные Дениса Журавлева ничего не могли поделать с быстрыми прорывами и точными бросками гостей из Минска, уступив стартовые 10 минут 16:25.

Проведя на равных второй отрезок, "Днепру" удался перелом после большого перерыва. Выигранная вторая половина 52:29 принесла хозяева важнейшую победу.

Чтобы выйти во второй этап днепрянам надо через неделю побеждать болгарский "Лукойл" с разницей +8.

Днепр - Цмоки-Минск

Днепр - Цмоки-Минск

"Днепр" (Украина) — "Цмоки-Минск" (Беларусь) — 90:75 (16:25, 22:21, 28:9, 24:20)

Днепр: Дугат (18 + 9 передач), Сизов (4), Закурдаев (14 + 4 перехвата), Тимофеенко (14 + 5 подборов), Корниенко (11 + 7 подборов) — старт; Чумаков, Шундель, Санон (23 + 7 подборов), Глебов (5)

Цмоки-Минск: Миркович (15 – 4 потери), Бёрнетт (8), В. Лютыч (10), Салаш (11 + 5 подборов), Гаврилович (17 + 6 подборов) — старт; Лоури (4 + 5 передач – 5 потерь), Белянков (3), Стабровский (5), Рогозенко, Пустогвар (2)

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад Баскетбольный клуб "Днепр" добыл важнейшую победу над столичным "Киев-Баскетом" в 4-м туре Кубка Европы ФИБА. Встреча на паркете СК "Шинник" завершилась со счетом 79:76.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!