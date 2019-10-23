Впервые в истории: в Кубке Европы ФИБА состоялось украинское дерби

"Киев-Баскет" в первом туре Кубка Европы ФИБА обыграл соотечественников из одноименного клуба из Днепра.

Первая в истории этого турнира встреча двух украинских команд прошла на паркете столичного Дворца спорта и завершилась со счетом 95:88.

Киев-Баскет - Днепр ФИБА

С первым минут оба клуба устроили настоящую зарубу, демонстрируя отчаянную борьбу на каждом сантиметре площадки. Баскетболисты быстро разыгрывали свои атаки, не сбиваясь на позиционное нападение. На кинжальные проходы Дугата, киевляне отвечали точными трехочковыми. Такая игра шла до четвертой минуты второй четверти, когда сольное нападение днепрян дало сбой.

Киев-Баскет - Днепр ФИБА

Столичные игроки взвинтили темп и организовали рывок 20-9, ставший решающим в матче. После большого перерыва рисунок игры не поменялся. Вице-чемпионы Украины грамотного комбинировали, отлично играли в защите и свою победу не упустили.

Киев-Баскет - Днепр ФИБА

Киев-Баскет - Днепр ФИБА

Киев-Баскет (Украина) – Днепр (Украина) – 95:88 (23:21, 29:18, 23:24, 20:25)

Киев-Баскет: Шеферд (4 передачи), Крутоус (16 + 6 подборов), Близнюк (18 + 2 блок-шота), Пустозвонов (23), Сандул – старт; Кондраков (3), Мусиенко, К. Хилл (10), Эдвин (9 + 4 передачи – 4 потери), Петров (16 + 6 передач)

Днепр: Дугат (13 + 6 передач), Закурдаев (2), Глебов (16 + 3 перехвата), Тимофеенко (14 – 5 потерь), Фесенко (2) – старт; Чумаков, Шундель (10), Корниенко (11 + 5 подборов + 4 перехвата + 4 блок-шота), Санон (16 + 6 подборов), Сизов (4), Коломойский

Второй тур запланирован на 30 ноября. "Киев-Баскет" сразится с болгарским "Лукойл Левски", а "Днепр" примет "Цмоки-Минск".

Отметим, что в текущем сезоне национального первенства в Суперлиге Пари-Матч эти клубы пока не пересекались – их первая встреча состоится только в декабре.

Напомним, что "Днепр" прошел в турнир через сито квалификации, обыграв в двухматчевой битве белорусский "Борисфен"

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