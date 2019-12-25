"Киев-Баскет" - "Днепр": анонс битвы грандов Суперлиги Пари-Матч

В четвергу, 26 декабря, "Киев-Баскет" и "Днепр" проведут заключительный матч года в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

Киев-Баскет - Днепр ФБУ

Это будет четвертая встреча для этих команд в текущем сезоне и только вторая в рамках регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Дважды соперники, напомним, встречались в рамках первого группового раунда Кубка Европы FIBA и тогда обменялись домашними победами. В национальном первенстве первая встреча "Киев-Баскета" и "Днепра" прошла на домашней площадке команды Дениса Журавлева, но тогда победу одержали именно гости. Невероятный баззер в исполнении бигмена киевлян и сборной Украины Вячеслава Петрова принес "Киев-Баскету" эффектную победу:

Предстоящий матч является не только встречей принципиальных соперников, но и стратегически важным противостоянием для команд. Оба коллектива, которые считаются одними из главных претендентов на титул, сыграли по 12 матчей - "Днепр" выиграл 10 из них, "Киев-Баскет" добыл 8 побед и попытается уменьшить свое отставание от теневого лидера Суперлиги в домашнем матче.

Положение команд в Суперлиге Пари-Матч

Билеты на этот интригующий поединок, который станет настоящим подарком для украинских болельщиков перед новым годом, вы можете приобрести по ссылке. Игра состоится в ДС Венето 26 декабря в 19:00.

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