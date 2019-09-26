Киев-Баскет — Бургос: смотреть онлайн видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Столичный "Киев-Баскет" в четверг, 26 сентября, проводит очередной исторический матч Лиги чемпионов ФИБА.

Команда Айнарса Багатскиса впервые в своей истории играет поединок второго квалификационного раунда турнира. Соперником украинцев является представитель Испании "Бургос". Начало – в 19:00.

19:00. Киев, Дворец спорта. "Киев-Баскет" – "Бургос", первый матч, трансляция – OBOZREVATEL, XSPORT

FIBA

Украинский коллектив путевку во вторую квалификацию добыл в противостоянии с австрийским "Капфенбергом". А вот испанцы спокойно ожидали своего соперника.

Фаворитом поединка в Киеве считаются гости, однако по словам наставника нашей команды, зрителей ждет очень захватывающее зрелище. "Команда сделает все, чтобы преодолеть испанский барьер. Есть хорошая новость – "Бургос" и сам играет в хороший баскетбол, но и другим дает возможность играть. Они не любят, когда против них играют жестко", – сказал Багатскис перед матчем.

Еще одной важной новостью перед игрой стало повреждение одного из лидеров испанцев – сербский центровой Горан Хускич, вероятнее всего, пропустит поединок в Киеве из-за травмы голеностопа. У киевлян же не сыграет травмированный защитник Юрий Кондраков, к отсутствию которого тренерский штаб киевлян уже давно привык.

Добавим, что Дворец спорта откроет свои двери для болельщиков уже в 17:50.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский рассказал о развитии этого вида спорта в нашей стране.

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