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28 сентября • обновлено в 20:50
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"Киев-Баскет" дал бой испанцам в Лиге чемпионов ФИБА

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"Киев-Баскет" проиграл в первом матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов ФИБА. На арене столичного Дворца спорта подопечные Айнарса Багатскиса уступили испанскому "Бургосу" 83:86.

В дебюте испанцев несколько раз забывали на периметре и они легко расстреливали наше кольцо трехочковыми. К середине четверти гости лидировали 18:13, заставив Багатскиса взять тайм-аут.

"Киев-Баскет" дал бой испанцам в Лиге чемпионов ФИБА

Игроки "Бургоса" явно превосходили наших соотечественников в скорости, но самоотверженна борьба на щитах и точные броски позволили "Киев-Баскету" перед второй четвертью выигрывать 23:21.

Десятиминутка перед большим перерывом прошла в равной борьбе, где гости продолжали строить свои атаки либо на трехочковых, либо на кинжальных проходах после пикенролов. Очень слабо в эти минуты играл легионер "Киев-Баскета" Деон Эдвин. Американец не успевал ни сфолить при размене с большим, ни удержать своего "маленького" игрока.

"Бургос" совершил рывок 6:0, вновь заставив наставника киевлян срочно брать минутный перерыв. Это помогло команде, и перед второй половиной табло показывало паритет 41:41.

В третьей четверти на площадке шла вязкая игра, с большим количеством нарушений и единоборств. Американский грузин "Бургоса" Тадеус МакФэдден раз за разом терроризировал нашу оборону.

Постепенно уровень испанского клуба давал о себе знать. На каждую нашу неточную атаку гости отвечали точной, и разница в счете росла не в нашу пользу. К середине тайма разрыв составлял уже -11. Максимум, что удалось сделать украинцам – сократить гандикап до 3 пунктов.

Ответная игра пройдет в Испании 29 сентября.

"Киев-Баскет" дал бой испанцам в Лиге чемпионов ФИБА
"Киев-Баскет" дал бой испанцам в Лиге чемпионов ФИБА
"Киев-Баскет" дал бой испанцам в Лиге чемпионов ФИБА
"Киев-Баскет" дал бой испанцам в Лиге чемпионов ФИБА
"Киев-Баскет" дал бой испанцам в Лиге чемпионов ФИБА

"Киев-Баскет" (Украина) – "Бургос" (Испания) – 83:86 (23:21, 18:20, 15:20, 27:25)

Киев-Баскет: Шеферд (20 + 7 передач + 5 перехватов – 4 потери), Эдвин (13 + 6 передач – 5 потерь), К. Хилл (10), Петров (13 + 9 подборов + 5 передач), Тищенко (2) – старт; Сандул (8), Заец, Мусиенко (2), Крутоус (4), Пустозвонов (5), О. Джексон (6)

Бургос: Бассас (10 + 6 передач), Бените (12), Токото (9), Э. Кларк (14 + 5 подборов), Лима (11 + 8 подборов + 4 передачи) – старт; Фитипальдо, Баррера (5), Вега (8 + 5 подборов), Сальво (3), МакФэдден (10), Риверо (2), Хускич (2)

Новости
Исторический матч "Киев-Баскета" в Лиге чемпионов завершился уникальным результатом

Напомним, что в первом раунде квалификации "Киев-Баскет" по сумме двух матчей прошел австрийский "Капфенберг".

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Тема
баскетбольная Лига чемпионов
Место
Украина Киев
Тег
Киев-Баскет
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
может все же позорно проиграли дома команде из небольшого испанского городка?
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