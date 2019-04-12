Определился первый финалист Суперлиги Пари-Матч

Столичный "Киев-Баскет" стал первым финалистом Суперлиги Пари-Матч текущего сезона.

Команда Евгения Мурзина в четвертой игре полуфинальной серии добыла решающую победу – 89:81.

"Запорожье" после поражения в первом гостевом матче серии попало в безальтернативное положение. Победителям регулярного чемпионата во втором поединке на СК "Меридиан" не оставалось ничего, кроме как рисковать и сравнивать общий счет.

Киев-Баскет – Запорожье ФБУ

В первой четверти гостям удалось демонстрировать излюбленный быстрый баскетбол, что вылилось в семиочковое преимущество. Однако уже после первого перерыва киевляне сначала настигли соперника, а затем ушли в отрыв с преимуществом "+5".

Третья 10-минутка получилась невероятно напряженной. Хозяева держали соперника на дистанции в два-три балла, но перед решающим периодом минимальный отрыва был уже в активе команды Валерия Плеханова.

Четвертая четверть подарила еще более фантастические эмоции. За пять минут до финальной сирены американский легионер киевлян Морис Крик трехочковым броском сделал для своей команды девятиочковое преимущество.

Гости бросились отыгрываться и сократили отставание вдвое, однако все тот же Крик в отрыве за минуту до конца довел разницу "Киев-Баскета" до "+10" и свел на нет все усилия соперников.

Таким образом, столичный коллектив вышел в финал чемпионата, где сыграет с победителем пары "Химик" – "Днепр".

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