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12 марта • обновлено в 12:04
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/ Новости баскетбола

Карма в действии: заболевший игрок НБА насмехался над коронавирусом

1.8т
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Игрок НБА из команды "Юта Джаз" Руди Гобер, у которого был выявлен коронавирус, несколько дней назад насмехался над болезнью, считая всемирную обеспокоенность из-за эпидемии необоснованной.

Экономист Владимир Компаниец разместил у себя в Facebook видео, на котором звездный игрок американского баскетбольного чемпионата решил пошутить после разговора с журналистами и, уходя с пресс-конференции, специально потрогал все микрофоны и диктофоны, стоявшие на столе.

Руди Гобер

Руди Гобер

Отмечается, что теперь все баскетболисты "Юты" и пяти команд, с которыми играл коллектив Гобера в последние дни, будут проверены на наличие коронавируса. Украинец Святослав Михайлюк, выступающий за "Детройт", противостоял "Юте" в ночь с 7 на 8 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение приостановить все матчи чемпионата из-за коронавируса.

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Темы
НБА Коронавирус
Место
США
Тег
Юта Джаз
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