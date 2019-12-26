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26 декабря • обновлено в 12:33
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Капитан сборной Украины по баскетболу провел феерический дебют в Японии

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Капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов провел свой дебютный матч в чемпионате Японии за свой новый клуб "Неофиникс".

Украинский новичок помог своей команде одержать победу на выезде в овертайме над "Йокогамой" – 92:86. Сам Кравцов провел на площадке 31 минуту 16 секунд, за это время набрав 18 очков. На его счету 6 подборов и 1 передача.

Капитан сборной Украины по баскетболу провел феерический дебют в Японии

twitter.com/NEO_PHOENIX

Эта победа стала для "Неофиникса" только третьей в 24-х матчах этого сезона. Сейчас команда Кравцова замыкает турнирную таблицу Центральной конференции чемпионата Японии.

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Напомним, за свою карьеру Кравцов поиграл в клубах НБА "Детройт" и "Финикс", а также выступал в топ-команде Евролиги – ЦСКА. В прошлом сезоне 32-летний украинец выступал за турецкий "Эскишехир".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно капитан сборной Украины по баскетболу получил боксерский мастер-класс, проведя спарринг с украинским супертяжеловесом.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персона
Вячеслав Кравцов
Место
Япония Йокогама
Тег
Сборная Украины по баскетболу
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