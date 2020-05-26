Кандидат в сборную Украины продолжит карьеру в России

Максим Богданов Баскетбол 22:13, 26.05.2020 Обновлено: 22:51, 26.05.2020

Американский защитник "Киев-Баскета" Кейси Шеферд продолжит клубную карьеру в России. Баскетболист заключил соглашение с клубом Лиги ВТБ "Нижний Новгород", сообщает basket.com.ua со ссылкой на главу агентства BeoBasket Мишко Ражнатовича.

Кейси Шеферд
Киев-Баскет

В последнем сезоне Суперлиги Пари-Матч Шеферд набирал 13,6 очка, 3,2 подбора, 3,5 передачи в среднем за поединок.

По словам менеджера сборной Украины Андрея Лебедева, Кейси Шеферда рассматривали среди возможных кандидатов в состав национальной команды.

О желании натурализовать Шеферда высказывался и главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта Департамент организации и проведения соревнований ФБУ утвердил результаты чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

После остановки чемпионата Украины из-за пандемии коронавируса призеров турнира и места команд определили по положению клубов в таблице на момент окончания сезона.

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