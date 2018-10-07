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Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

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Дебютант Суперлиги Пари-Матч "Киев-Баскет" едва не сотворил первую сенсацию турнира. Столичная команда боролась до последних секунд, однако уступила действующему чемпиону Украины "Черкаським Мавпам" со счетом 75:80.

После неуверенного старта подопечные Евгения Мурзина ушли на большой перерыв, отставая на 5 очков. Однако в третьей четверти команде удалось сократить отставание.

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Драма дня: в Запорожье стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч

Финальная десятиминутка прошла в упорной борьбе, где соперники не желали уступать друг другу. До самого конца не было понятно, каким будет исход встречи, однако опытные "Черкаськи Мавпы" вырвали победу.

Вашему вниманию самые яркие фото первой игры в столичном Дворце спорта.

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как в Киеве стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Суперлиги Пари-Матч приняло историческое решение.

Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.

Темы
СуперлигаЧемпионат Украины по баскетболу
Объекты
Киев-БаскетЧеркаськи Мавпы
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