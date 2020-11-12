Как украинки выиграли матч отбора на Евро-2021 по баскетболу. Фоторепортаж

Максим Иншаков Баскетбол 19:06, 12.11.2020 Обновлено: 19:06, 12.11.2020

Женская сборная Украины по баскетболу добыла уверенную победу над представительницами Финляндии в 3-м туре отбора на Евро-2021.

Встреча в Португалии, где проходит очередной игровой день, завершилась со счетом 84:66.

Наши соотечественницы, начиная со второй четверти, уверенно лидировали в матче и заслуженно выиграли. OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться лучшими кадрами этого противостояния.

Алина Ягупова забивает двухочковый
ФИБА
Алина Ягупова в атаке
ФИБА
Борьба по кольцом
ФИБА
Алина Ягупова в нападении
ФИБА
ФИБА
Сборная Украины в нападении
ФИБА
Юлия Мусиенк
ФИБА
Женская сборная Украины по баскетболу
ФИБА
Женская сборная Украины по баскетболу перед игрой
ФИБА
Украинки в защите
ФИБА
Атака сборной Финляндии
ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре сборная Украины уступила главному фавориту турнира, команде Бельгии - 66:83

Встреча 2-го тура с Португалией в Харькове завершилась победой - 72:60.

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