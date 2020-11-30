Как Украина победила Австрию и вышла на Евробаскет-2022: фоторепортаж

Сборная Украины в непростом поединке четвертого тура отбора на Евробаскет-2022 обыграла Австрию и оформила путевку на чемпионат Европы.

Нашей команде удалось победить главного аутсайдера группы F благодаря точным попаданиям с из-за дуги в самый ответственный момент. Всего трехочковые броски позволили Украине набрать 30 пунктов из 70.

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Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, на каком месте находится наша сборная после четырех туров отбора на Евробаскет-2022.

Главный тренер команды Айнарс Багатскис признался, что ему было непросто наблюдать за игрой своих подопечных, а также рассказал о планах Украины на заключительные отборочные поединки.