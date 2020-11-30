Как Украина победила Австрию и вышла на Евробаскет-2022: фоторепортаж

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Баскетбол
1,5 т.
Александр Липовый и Александр Мишула

Сборная Украины в непростом поединке четвертого тура отбора на Евробаскет-2022 обыграла Австрию и оформила путевку на чемпионат Европы.

Нашей команде удалось победить главного аутсайдера группы F благодаря точным попаданиям с из-за дуги в самый ответственный момент. Всего трехочковые броски позволили Украине набрать 30 пунктов из 70.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие кадры с этой битвы.

Радость украинской делегации
Айнарс Багатскис остался не очень доволен игрой
Борьба под кольцом
Виталий Зотов пытается обойти соперника
Запасные украинской сборной радуются набранным очкам
Александр Липовый выпрыгнул для броска
Денис Лукашов в окружении соперников
Александр Мишула забросил немало трехочковых
Иссуф Санон
Приветствие перед началом матча

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, на каком месте находится наша сборная после четырех туров отбора на Евробаскет-2022.

Главный тренер команды Айнарс Багатскис признался, что ему было непросто наблюдать за игрой своих подопечных, а также рассказал о планах Украины на заключительные отборочные поединки.

Евробаскет-2022Сборная Украины по баскетболу