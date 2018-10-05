Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

В стартовом поединке нового сезона Суперлиги Пари-Матч в обновленном ДС "Юность" "Запорожье" обыграло "Николаев". Невероятный поединок держал болельщиков в напряжении до последних минут.

Уступая по ходу встречи, хозяева существенно прибавили после большого перерыва и сумели отыграть отставание в 10 очков уже в третьей четверти. Непростая последняя десятиминутка решила исход встречи: "Запорожье" стартовало с победы с разницей всего в три очка.

Вашему вниманию самые яркие фото первой игры сезона Суперлиги Пари-Матч.

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Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Суперлиги Пари-Матч приняло историческое решение.