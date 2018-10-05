МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

1.1тЧитать материал на украинском

В стартовом поединке нового сезона Суперлиги Пари-Матч в обновленном ДС "Юность" "Запорожье" обыграло "Николаев". Невероятный поединок держал болельщиков в напряжении до последних минут.

Уступая по ходу встречи, хозяева существенно прибавили после большого перерыва и сумели отыграть отставание в 10 очков уже в третьей четверти. Непростая последняя десятиминутка решила исход встречи: "Запорожье" стартовало с победы с разницей всего в три очка.

Новости
Битва с чемпионом: анонс открытия Суперлиги Пари-Матч в Киеве, купить билеты

Вашему вниманию самые яркие фото первой игры сезона Суперлиги Пари-Матч.

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как стартовал новый сезон Суперлиги Пари-Матч: яркие фото

ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, руководство Суперлиги Пари-Матч приняло историческое решение.

Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.

Темы
СуперлигаЧемпионат Украины по баскетболу
Место
УкраинаЗапорожье
Объекты
БК ЗапорожьеМБК Николаев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
😮😱🡆 snip.li/DpszH 🡄😱😮
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги