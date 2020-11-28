Как сборная Украина по баскетболу билась с чемпионами Европы: фоторепортаж

Максим Иншаков Баскетбол 23:39, 28.11.2020 Обновлено: 23:40, 28.11.2020

Сборная Украины по баскетболу не смогла вырвать победу у чемпионов Европы команды Словении. Матч 3-го тура отбора на чемпионат Европы-2022 завершился со счетом 84:73.

Ключевой стала первая четверть, которую наши баскетболисты проиграли со счетом 9:33. После этого подопечные Айнарса Багатскиса постепенно сокращали разрыв и за минуту до финальной сирены приблизись на расстояние 7 очков, но большего сделать не смогли.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть лучшие кадры с этой битвы.

Сборная Украины по баскетболу
ФИБА
Анатолий Шундель
ФИБА
Анатолий Шундель в борьбе под кольцом
ФИБА
Украина в атаке
ФИБА
Сергей Павлов
ФИБА
Вячеслав Кравцов
ФИБА
Вадимир Герун
ФИБА
Иссуф Санон
ФИБА
Словенцы выиграли первую четверть
ФИБА
Сборная Словении в атаке
ФИБА
Первая четверть завершилась с разгромным счетом
ФИБА
Лука Лапорник
ФИБА
Руслан Отверченко
ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля украинские баскетболисты в первом туре отбора на Евробаскет-2021 обыграли команду Австрии. Встреча в Граце завершилась со счетом 73:88.

23 февраля наши баскетболисты во втором туре за 0,2 секунды до финальной сирены драматично уступили команде Венгрии (60:62)

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