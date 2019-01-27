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Как прошел Матч звезд Суперлиги Пари-Матч: яркий фоторепортаж

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Во Дворце спорта "Юность" в Запорожье 26 января состоялся Матч звезд баскетбольной Суперлиги Пари-Матч.

Поединок прошел в формате "украинцы против легионеров" и завершился со счетом 154:150 в пользу наших соотечественников. Кроме самой игры, шоу состояло из соревнования лучших защитников, слэм-данк контеста и конкурса трехочковых.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться самыми яркими фотографиями с этого памятного события в жизни украинского баскетбола.

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

Матч звезд Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

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