Невероятные качели в Харькове: результаты Суперлиги Пари-Матч 13 декабря

Новичок Суперлиги Пари-Матч "Харьковские Соколы" не смогу добыть вторую победу в регулярном чемпионате.

На своей площадке подопечные Евгения Мурзина в совершенно потрясающем матче уступили на своей площадке "Николаеву" – 98:100.

Команды подарили зрителям результативный и яркий баскетбол. Гости достаточно уверенно начали игры, казалось, доказав статус фаворита: к первому перерыву "Николаев" пришел с преимуществом в 11 очков.

Харьковские Соколы – Николаев ФБУ

Однако во второй четверти хозяева паркета показали просто невероятную результативность. "Соколы" реализовали за 10 игровых минут семь трехочковых бросков – 55:53.

После большого перерыва николаевцам снова удалось уйти в отрыв, но хозяевам снова удалось сократить отставание до одного пункта.

Решающая десятиминутка началась с рывка харьковчан 5:0, на который уже команда Виталия Черния ответила своими 5:10. Тут же хозяева забили десять очков подряд, однако на последней минуте растеряли преимущество и проиграли поединок.

"Харьковские Соколы" — МБК "Николаев" 98:100 (22:31, 33:22, 23:26, 20:21)

"Соколы": Бояркин (3 + 5 передач), Джамар (19 + 4 подбора), Джексон (25 + 5 подборов), Мусиенко (17 + 5 подборов), Тихонов — старт; Козлов (4), Шаповалов, Бернетт (12 + 4 передачи), Тарасенко (10), Тищенко (8).

"Николаев": Зотов (12 + 6 передач), Питерсон (39 + 5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Луценко (17 + 4 подбора), Онуфриев (11), Бристол (8 + 5 подборов) — старт; Хохоник, Давидюк (3), Приймак (6 + 6 подборов), Адедиран (4), Мещеряков, Юрченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" с победы стартовал на втором этапе Кубка Европы ФИБА.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!