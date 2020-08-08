Известный украинский баскетболист умер после падения с велосипеда

Известный украинский данкер и баскетболист Высшей лиги Сергей Мясоедов умер на 27-м году жизни, сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины.

Почти три месяца он боролся за жизнь в больнице. Медики делали все возможное, чтобы спасти баскетболиста, однако истощенный организм не выдержал.

Сергей Мясоедов по прозвищу "Комар" – многократный участник и победитель слэм-данк-контестов высокого уровня, принимал участие в Матче звезд Суперлиги и других топ-ивентах . В Высшей баскетбольной лиге Украины форвард выступал за " Запорожье- 2", " Инваспорт" из Днепра и запорожский " Металлург ".

В воскресенье, 9 августа, в ходе 5-го тура Суперлиги Пари-Матч 3х3 друзья Сергея проведут данк-контест в память о товарище.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая 25-летний игрок упал с велосипеда и обратился в больницу, жалуясь на сильную боль в ключице. Уже в клинике Мясоедов потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у него внутричерепную гематому головы.