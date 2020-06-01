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1 июня • обновлено в 12:15
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Известный баскетболист Джей Ар Смит ногами избил лежачего незнакомца

2.3т
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе "Кливленд Кавальерс" Джей Ар Смит избил незнакомца, который разбил стекла в его машине.

Как сообщает TMZ Sports, игрок повалил нарушителя на асфальт и начал наносить ему удары ногами, несколько раз попав в голову. В ситуацию вмешались друзья Смита, которые помогли белокожему парню убежать от разъяренного баскетболиста.

Джей Ар Смит

Джей Ар Смит

"Один из этих чертовых белых парней не знал, куда он бежит, и разбил окно в моем грузовике. Я догнал его и надрал ему задницу. Дело не в цвете кожи, а в мести за мою машину", – прокомментировал скандальную ситуацию Смит.

Как сообщал OBOZREVATEL, перспективного американского баскетболиста Тешона Хайтауэра арестовали по подозрению в убийстве.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
НБА
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