Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе "Кливленд Кавальерс" Джей Ар Смит избил незнакомца, который разбил стекла в его машине.

Как сообщает TMZ Sports, игрок повалил нарушителя на асфальт и начал наносить ему удары ногами, несколько раз попав в голову. В ситуацию вмешались друзья Смита, которые помогли белокожему парню убежать от разъяренного баскетболиста.

Джей Ар Смит

"Один из этих чертовых белых парней не знал, куда он бежит, и разбил окно в моем грузовике. Я догнал его и надрал ему задницу. Дело не в цвете кожи, а в мести за мою машину", – прокомментировал скандальную ситуацию Смит.

Как сообщал OBOZREVATEL, перспективного американского баскетболиста Тешона Хайтауэра арестовали по подозрению в убийстве.

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