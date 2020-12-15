Известного игрока НБА выгнали из команды после положительного теста на COVID-19

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Баскетбол
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Ноа Вонле

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго Буллс" расторг контракт со своим тяжелым форвардом Ноа Вонле после того, как он получил положительный тест на COVID-19, сообщает в Twitter авторитетный американский журналист Yahoo! Sports Крис Хэйнс.

) "Чикаго Буллс" расторг контракт c Ноа Вонле

Самоизоляция, на которую ушел Вонле, помешает его подготовке к предстоящему сезону. Владельцы "Буллс" приняли решение досрочно отчислить игрока.

25-летний Вонле выступал за такие команды как "Денвер", "Миннесота", "Нью-Йорк" и "Портленд". Во время студенческой карьеры играл за команду университета Индианы "Индиана Хузерс".

В своем дебютном сезоне в "Хузерс" Вонле был включен в третью сборную всех звезд конференции Big Ten и в сборную новичков, а также был назван новичком года. За 30 игр сезона он в среднем набирал за игру 11,3 очка, делал 9 подборов и 1,4 блок-шота.

В ноябре 2020-го Ноа подписал годовой договор с "быками", по которому заработал бы 2 миллиона долларов. Соглашение стало бы гарантированным в начале сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 15 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 73,5 млн человек. За минувший день выявлено 528 307 новых инфицированных.

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