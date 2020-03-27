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27 марта • обновлено в 16:55
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Известная российская баскетболистка обратилась к Путину

1.8т
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Экс-баскетболистка Катерина Кейру, выступавшая за сборную России, написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за отказа ее бывшего мужа Ивана Новосельцева платить алименты.

"У меня наступил предел сил и терпения. Днем 25 марта я узнала, что заседание по делу об алиментах для Теодора (сына спортсменки – Ред.) перенесли еще на полтора месяца. Я приняла решение и написала обращение к президенту РФ Путину В.В., так как хочу обратить внимание государства на происходящее. Учитывая обстоятельства, детям и женщинам поддержка сейчас нужна особенно", – подписала Кейру пост у себя в Instagram.

Катерина Кейру

Катерина Кейру

Спорт-Экспресс

Она объяснила, что оказалась в тяжелой ситуации, когда проблемы навалились на нее со всех сторон.

"С одной стороны – предательство и безответственность мужа, с другой – сын, который нуждается во мне больше всех на свете, как и я в нем, и я должна быть сильной и здоровой, а с третьей – опасность от угрозы коронавируса и кардинальное изменение в жизни! Я – ответственная мама, и я безумно взволнована происходящим!" – добавила экс-баскетболистка.

У меня наступил предел сил и терпения. Днём,25 марта, я узнала, что заседание по делу об алиментах для Теодора перенесли ещё на полтора месяца. На меня обрушилась тонна мыслей о том, что же теперь мне делать дальше, как жить. Ведь только суд сейчас может помочь в данной ситуации! Заседание было назначенное на 25ое марта, я будто целую вечность ждала его, а теперь ещё такая неизвестность. С одной стороны предательство и безответственность мужа, с другой стороны сын, который нуждается во мне больше всех на свете, как и я в нем и я должна быть сильной и здоровой, а с третьей стороны опасность от угрозы коронавируса и кардинальное изменение в жизни! Я ответственная мама и я безумно взволнована происходящим! Я приняла решение и написала обращение Президенту РФ Путину В.В., так как хочу обратить внимание государства на происходящее. Учитывая обстоятельства, детям и женщинам поддержка сейчас нужна особенно. Я верю, что возможно внести изменения в постановление Президиума Верховного Суда РФ 🇷🇺 и расширить категории безотлагательных дел, добавив судебные споры в интересах несовершеннолетних граждан России - АЛИМЕТЫ, ОСПАРИВАНИЕ,УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА, ЛИШЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ). Ради того , чтобы дети и женщины были защищены , я готова принимать такие решения и высказывать свою гражданскую позицию в обращении к государству. @supcourtrf @1tv @tvrussia @60minuttv @ntvru @infomoscow24 @meduzapro @mash_breaking @government_rf @sovsportru @championat_com @sportsru @sport_express @rsportru @bolshoi_sport @5_tv @matchtv_channel @rtrussian @echomsk @onlinekpru @i360air #КатеринаКейру #Кейру #катеринановосельцева #дети #женщины #алименты #россия #russia #суд #справедливость #времяпокажет #семья #мама #мамаималыш #праваребенка #коронавирус #пандемия #карантин #жизнь #судьба #спорт #баскетбол #basketball #женщинавправесказать

Публикация от Katerina Novoseltseva (Keyru) (@novoseltseva_katerina)

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская гимнастка Надежда Васина жестко обратилась к Владимиру Путину.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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