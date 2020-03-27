Экс-баскетболистка Катерина Кейру, выступавшая за сборную России, написала обращение к президенту РФ Владимиру Путину из-за отказа ее бывшего мужа Ивана Новосельцева платить алименты.

"У меня наступил предел сил и терпения. Днем 25 марта я узнала, что заседание по делу об алиментах для Теодора (сына спортсменки – Ред.) перенесли еще на полтора месяца. Я приняла решение и написала обращение к президенту РФ Путину В.В., так как хочу обратить внимание государства на происходящее. Учитывая обстоятельства, детям и женщинам поддержка сейчас нужна особенно", – подписала Кейру пост у себя в Instagram.

Катерина Кейру Спорт-Экспресс

Она объяснила, что оказалась в тяжелой ситуации, когда проблемы навалились на нее со всех сторон.

"С одной стороны – предательство и безответственность мужа, с другой – сын, который нуждается во мне больше всех на свете, как и я в нем, и я должна быть сильной и здоровой, а с третьей – опасность от угрозы коронавируса и кардинальное изменение в жизни! Я – ответственная мама, и я безумно взволнована происходящим!" – добавила экс-баскетболистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская гимнастка Надежда Васина жестко обратилась к Владимиру Путину.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!