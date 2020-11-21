Из сборной Украины отчислили легионера после отказа баскетболистов играть с ним в одной команде – СМИ

Первый натурализованный американец в истории Украины Стивен Бертт получил новый вызов в нашу баскетбольную сборную спустя 8 лет, но к национальной команде так и не присоединился.

Другие опытные украинские игроки "сине-желтой" отказались тренироваться и выступать вместе с 36-летним уроженцем Нью-Йорка.

"Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис потребовал от команды окончательного и единогласного ответа, на что получил утвердительное "нет", – сообщает в Telegram-канале главный редактор сайта "Планета Баскетбол" Александр Прошута.

Бертт не сыграет за Украину Telegram-канал Александра Прошуты

Ранее главный тренер мужской сборной Украины Айнарс Багатскис рассказал о подготовке национальной команды к матчам второго игрового окна квалификации Евробаскета-2022 против Словении (28 ноября) и Австрии (30 ноября).