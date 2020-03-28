Испания поддержала форварда сборной Украины, болеющего коронавирусом

В Испании поддержали форварда сборной Украины по баскетболу Вячеслава Боброва, который сейчас борется с коронавирусом.

Местный клуб "Фуэнлабрада", за которую в чемпионате страны выступает Бобров, выступила с заявлением.

"Нашего игрока Вячеслава Боброва госпитализировали в Украине с положительным тестом на коронавирус и пневмонией. Он почувствовал себя плохо на следующий день после перелета из Мадрида на родину. Мы связались с ним и он заверил, что чувствует себя уже лучше, чем предыдущие дни. Он настаивает на четком послании для всех: "Воспринимайте этот вирус очень серьезно. Позаботьтесь о себе и окружающих", - говорится в сообщении испанского клуба.

Vyacheslav Bobrov, ingresado en Ucrania con positivo por coronavirus



Nuestro jugador Vyachelav Bobrov se encuentra ingresado en un hospital de Ucrania con positivo por coronavirus y aquejado también de neumonía.



(sigue👇) pic.twitter.com/UVdNwDoTVz — Montakit Fuenlabrada (@BFuenlabrada) March 27, 2020

Ранее украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) записал обращение в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко, который закрыт на карантине в Лондоне, недавно рассказал о своем отношении к пандемии коронавируса.

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