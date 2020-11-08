Интрига в Днепре и Тернополе: анонс Суперлиги Париматч 8 ноября

В субботу, 7 ноября, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч пройдут два заключительных поединка очередной игровой недели регулярного сезона.

В Днепре действующий чемпион сыграет с БК "Запорожье", а БК "Тернополь" на домашней площадке примет лидера – "Киев-Баскет".

8 ноября

"Днепр" – "Запорожье"

Днепр, СК Шинник

Начало – 14:00

Трансляция – YouTube ФБУ

В первой игре воскресенья "Днепр" после очень уверенной победы в центральном матче недели против "Прометея", противостоять "Запорожью". Команда Дениса Журавлева набрала солидную форму и выглядит фаворитом в матче против запорожцев, которые имеют проблемы с составом и играть без Валерия Плеханова, руководить командой Станислав Овдеенко. Только характер и максимальная дисциплина могут помочь гостям, которые на этой неделе будут проводить одну игру, зацепиться за положительный результат, ведь индивидуально и передняя, и задняя линия "Днепра" объективно более мощные, чем у соперника.

"Тернополь" – "Киев-Баскет"

Тернопиь, ТНЭУ

Начало – 16:00

Трансляция – Oboz TV, YouTube ФБУ

Тернополь наконец сыграет дома – на домашней площадке. Дебют на своем паркете команда Дмитрия Забирченко проводить без зрителей и будет противостоять лидеру сезона "Киев-Баскет". Команда Айнарс Багатскиса выиграла все 8 матчей на старте сезона и выглядела уверенно, как на своей площадке, так и в гостях. К матчу нет информации о потерях, поэтому в этой игре надеемся увидеть мощные составы. Тернополь – команда, которая может выиграть у любого и может дать бой лидерам.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Южном местный "Химик" обыграл "Черкаськи Мавпы" (64:61) , а БК "Одесса" на домашней площадке была сильнее МБК "Николаев" (96:84).