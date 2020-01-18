"Интереснее футбола": Бродский предложил важное изменение в украинском баскетболе

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что на матчи плей-офф баскетбольной Суперлиги Пари-Матч хочет пригласить зарубежных арбитров.

Михаил Бродский кадр из видео

"Мы разослали президентам всех клубов Суперлиги предложение, чтобы главными арбитрами всех матчей плей-офф были иностранцы. Если клубы согласятся, мы обратимся к ФИБА Европа. Нам предложат кандидатуры арбитров с Литвы, Латвии, Польши, Венгрии, Румынии. И они будут у нас главными на матчах плей-офф. Они не будут руководить, делать это будет глава судейской коллегии Борис Рыжик", - заявил Михаил Юрьевич в эфире радио Радіо НВ.

Президент ФБУ также поделился мнением о популярности баскетбола в Украине и мире.

"Нашим судьям необходимо будет потерпеть в этом году. Нам нужно создать доверие друг к другу. Потому что баскетбол возрождается - он во всем мире второй вид спорта. В Украине на сегодня он тоже не третий. Я не хотел бы сказать, что мы с футболом конкурируем . Но все же, я думаю, наш чемпионат интереснее, чем футбол. Пусть Павелко не обижается", – подытожил Бродский.

Новости ФБУ проведет собрание президентов и инвесторов клубов Суперлиги

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля в киевском Дворце спорта пройдет большой баскетбольный ивент – Матч Звезд Суперлиги Пари-Матч.

За несколько недель до события, ФБУ представила эффектное промо-видео звездного вечера, который пройдет в столице впервые с 2012 года. Напоминаем, что приобрести билет на Матч Звезд вы можете по этой ссылке.

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