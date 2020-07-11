Instagram добавил на страницу погибшего Коби Брайанта особую надпись. Фотофакт
26 января легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета Сикорский S-76 "Спирит"
Среди девяти человек, которые находились на борту вертолета, была 13-летняя дочь Брайанта Джианна-Мария Оноре, она же GiGi
У Брайанта остались три дочки: Наталия Даймэнт 2003 года, Бьянка Белла 2016 года и Капри Коби 2019 года
Instagram почти память Коби Брайанта.
Социальная сеть Instagram временно отредактировала данные аккаунта погибшего эксбаскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США Коби Брайанта.
"Светлая память", – было написано на странице легендарного спортсмена между аватаром и описанием профиля. На момент публикации этой новости надпись уже отсутствует.
Instagram добавил на страницу погибшего Коби Брайанта особую надпись. Фотофакт Instagram Коби Брайанта
Как сообщал OBOZREVATEL:
Вертолет, во время крушения которого погиб баскетболист, около 15 минут кружил перед падением.
В сети появилось видео, на котором запечатлено падение аппарата.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) США опубликовал видео останков вертолета.
Кроме того, NTSB раскрыл шокирующие подробности крушения.
18 июня СМИ опубликовали выдержки из результатов расследования авиакатастрофы, где указывалась вероятная причина
7 июля была опубликована последняя переписка пилота Коби Брайанта перед авиакатастрофой