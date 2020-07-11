Социальная сеть Instagram временно отредактировала данные аккаунта погибшего эксбаскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США Коби Брайанта.

"Светлая память", – было написано на странице легендарного спортсмена между аватаром и описанием профиля. На момент публикации этой новости надпись уже отсутствует.

Instagram добавил на страницу погибшего Коби Брайанта особую надпись. Фотофакт Instagram Коби Брайанта

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