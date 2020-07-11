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Instagram добавил на страницу погибшего Коби Брайанта особую надпись. Фотофакт

Максим Богданов
Максим Богданов
Баскетбол
761
Коби Брайант

Instagram почти память Коби Брайанта.

Социальная сеть Instagram временно отредактировала данные аккаунта погибшего эксбаскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" и сборной США Коби Брайанта.

"Светлая память", – было написано на странице легендарного спортсмена между аватаром и описанием профиля. На момент публикации этой новости надпись уже отсутствует.

Instagram добавил на страницу погибшего Коби Брайанта особую надпись. Фотофакт

Instagram добавил на страницу погибшего Коби Брайанта особую надпись. Фотофакт Instagram Коби Брайанта

Как сообщал OBOZREVATEL:

Коби Брайант
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